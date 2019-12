Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Andere Städte machen es schon

In einigen Städten können Bürger auch in diesem Jahr schon im Advent kostenfrei mit dem Bus fahren. So rollen in Bochum am kommenden Adventssamstag, 21. Dezember, alle Busse und Bahnen zum Nulltarif. Auch in Münster dürfen die Bürger am nächsten Samstag innerhalb der Stadt kostenlos mit Bus oder Bahn fahren. In der Westfalenmetropole gab es den ÖPNV zum Nulltarif auch schon an den drei Adventssamstagen zuvor.

Die Bottroper Aktion im kommenden Jahr hängt noch davon ab, ob die Bezirksregierung Münster den Haushalt der Stadt genehmigt. Die Stadt geht aber davon aus, dass diese Genehmigung bis zum Termin des Pferdemarktes vorliegen wird.