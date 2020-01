Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Abrissarbeiten stehen noch an

Die Caritas plant auch den Abriss eines Gebäudes im Quartier. Die so genannte ehemalige Klausur wird abgerissen. Sie wird nicht mehr benötigt und das Gebäude verdeckt die Sicht auf das dahinter gelegene Seniorenzentrum. Das aber soll sich ja nach dem Willen der Planer zum Quartier hin öffnen.

Der Caritasverband Bottrop hatte im Vorfeld einen Architektenwettbewerb organisiert, unterstützt vom Bistum Münster. Das Bottroper Büro Strelzig & Klump setzte sich mit seinen Plänen durch.

Aktuell ist das Haus in der Bauphase nicht vollbelegt, 163 Plätze bietet die Caritas derzeit an, die würden zwischenzeitlich aber noch einmal weiter reduziert, so Barbara Klaus, bis am Ende wieder 186 Plätze zur Verfügung stehen.