Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Spenden angewiesen

Die Osteuropahilfe aus Bottrop ist Teil der Csilla von Boeselager Stiftung. Die Transporte der Bottroper Gruppe müssen auch finanziert werden. Dafür ist die Stiftung auf Spendengelder angewiesen. Außerdem, so Elisabeth Alemany, sei es immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer zu finden, die in der Lage sind, die Lkw zu beladen. Vielfach seien die Helfer dazu inzwischen zu alt, so dass immer wieder auch Hilfskräfte engagiert werden müssen.

Das entsprechende Spendenkonto ist bei der Csilla von Boeselager-Stiftung ist bei der Sparkasse Arnsberg-Sundern, IBAN: DE41 4665 0005 0000 0333 32, Verwendungszweck „Sammelgruppe Bottrop“.