Bottrop/ Kirchhellen. Autofahrer müssen wegen eines Protestzugs der Landwirte am Montag in Bottrop mit Einschränkungen rechnen. Die Route führt auch über die B 224.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauern-Protest: Treckerkonvoi startet am Movie Park

Mit Treckerkonvois machen sich etliche Landwirte in NRW auf den Weg zur großen Protestkundgebung am Dienstag in Berlin. Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsstörungen, wenn sich bereits am Montag ein Konvoi vom Movie Park aus auf den Weg zur Zwischenkundgebung nach Essen macht. Über Staus wird die Polizei auf Twitter und an einem Bürgertelefon informieren.

Montag gegen 11 Uhr treffen sich nach Polizeiangaben eine Vielzahl Teilnehmer der in Essen geplanten Zwischenkundgebung mit ihren Traktoren am Movie Park. In Essen sollen sie gegen 15 Uhr eintreffen. Die Wegstrecke durch Bottrop, Gladbeck und Essen: Warner Allee - Dorstener Straße - Frentroper Straße - Schultenstraße - L618 - Sandstraße - Schützenstraße - B224 - Pferdebahnstraße - Berthold-Beitz-Boulevard.

Ortskundige Bürger sollen die Strecke umfahren

Die Polizei rechnet damit, dass es durch diese Kolonne zu umfänglichen Verkehrsstörungen in Bottrop und Gladbeck kommt. Polizeifahrzeuge werden die Kolonne begleiten. Die Bürger werden gebeten, sich auf Staus einzustellen oder die Strecke weiträumig zu umfahren.

Aktuelle Informationen mit zeitnahen Angaben zu Standorten der Kolonne meldet die Polizei unter twitter.com/polizei_nrw_re. Außerdem hat die Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet: 0800/2361 550.