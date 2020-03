Sie bekamen durchweg gute Bewertungen, die Vierbeiner, die sich bei dem Wettbewerb in der Taubenhalle „In den Weywiesen“ präsentieren. Entsprechend zeigten sich auch ihre Besitzer äußerst zufrieden bei der zweiten Hundeausstellung der Vereinigung Internationaler Rassehunde (VIRH) in Bottrop. Über 40 Tiere, darunter Rassen wie Labrador, Mops, Richpack, Collies, Berner Sennenhund, ließen sich begutachten.

Ihre Halter wünschten sich vor allem eine Bewertung zur Entwicklung ihrer Hunde. Klaus Sommer aus Fuhlenbrock etwa, dessen neunmonatiger Schäferhund Ajac als Tophund eingestuft wurde, resümiert: „Ich wollte mit Fachleuten sprechen und fragen, ob alles in Ordnung ist.“

Die Atmosphäre erscheint manchem angenehm familiär

Züchter Mike Völlinger aus Dinslaken war gleich mit elf Hunden der Rassen Mops und Rhodesion Ridgeback in die Halle gekommen. Er überlegt nun, ebenfalls VIRH-Vereinsmitglied zu werden, weil ihm die Atmosphäre so angenehm familiär erscheint. Das entspricht durchaus einem Ziel der Veranstalter. Vereinsvorsitzende Ulrike Busch: „Wir möchten, dass die Leute zufrieden sind und nächstes Jahr wiederkommen.“

Nachdem Vereins-Richterin Cornelia Wolters fast die Hälfte der Tiere bewertet hat, stellt sie fest: „Das sind hier schöne und dynamische Hunde. Bis jetzt habe ich nichts Negatives entdeckt. Alle sind gut entwickelt.“ Eine weitere Punktrichterin, Iris Bathe, verteilt mit einer Ausnahme ebenfalls durchweg die Note sehr gut.

Alle Hunde werden einzeln bewertet, und so heißt es geduldig zu warten, bis der Aufruf erfolgt. Doch diese Bottroper Ausstellung vereinigt deutlich weniger Hunde als andere, und so hält sich die Anspannung bei Mensch und Tier in Grenzen. Zudem empfinden es die Teilnehmer als angenehm, ausreichen Platz geboten zu bekommen. Zum Frühstück gibt’s Brötchen, Kaffee, Tee und Kaltgetränke, zum Mittagessen werden Kartoffelsalat und Bockwürstchen angeboten. Das weiß auch Richterin und Züchterin Petra Herbst-Schmoll aus Wuppertal zu schätzen. „Ein netter Empfang und eine nette Atmosphäre. Uns macht das Spaß.“ Sie stellte ihre 16-monatige, große Hündin Helena bei der Schau vor.

Es gibt Sieger, aber keiner geht leer aus

Sarah Alenbeck (re.) aus Essen lässt ihren Mobs von Preisrichterin Iris Bathe bewerten und bekommt die Bestnote. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

In der Ehrenrunde „Best of Class“ wird schließlich das Verhalten zwischen den Hunden und ihren Besitzern überprüft, und es werden jeweils die drei besten der kleinen und großen Hunde ermittelt. Die Sieger erhalten als Preise ein Futterpaket, Kissen und einen Pokal. Und alle anderen gehen auch nicht leer aus.

Die Vereinigung Internationaler Rassehunde (VIRH) wurde vor zwei Jahren von Ulrike Busch in Rheine gegründet. Sie sagt: „Hunde sind mir wichtig. Ich züchte selbst auf der Basis von zehn Tieren.“ Sie möchte durch die Vereinsgründung auch andere Züchter und Hundeliebhaber unterstützen.

In diesem Jahr richtet der Verein alle zwei Monate eine Hundeausstellung in verschiedenen Städten aus. In Bottrop findet die nächste Ausstellung im Dezember statt. Der Verein möchte seine Aktivitäten in dieser Stadt verstärken und freut sich über entsprechenden Zuspruch und Interesse.