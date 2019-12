Info Bestellungen in letzter Minute

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bestellungen in letzter Minute

Wer jetzt noch frischen Edelfisch zum Fest ordern will, der muss sich sputen. „Am Mittwoch gehen die letzten Bestellungen raus“, sagt Janet Gahlen. Sie empfiehlt die Bestellung im Netz (fisch-online.shop) oder im Gladbecker Ladenlokal an der Friedenstraße 25. Räucherfisch können Kunden noch Donnerstag auf dem Wochenmarkt kaufen.

Trüffel-Vorbestellungen nimmt der Vitaminkorb an der Kirchstraße 12 noch an bis einschließlich Donnerstag, 19. Dezember. Abgeholt werden kann die Ware bis Heiligabend: Der Laden ist am Dienstag, 24. Dezember, von 7 bis 12 Uhr geöffnet.