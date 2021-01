Einen Unfall, an dem ein Müllwagen und ein BMW beteiligt waren, meldet die Polizei für Bottrop.

BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Müllwagen in Bottrop

Nach der Kollision mit dem Müllwagen ist der BMW noch gegen ein Verkehrsschild und einen Ampelmast geprallt. Schaden: mindestens 4000 Euro.

Auf der Prosperstraße in Bottrop hat es am Donnerstag gegen 7.35 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Müllwagen gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer (46) des Müllwagens von der Prosperstraße

nach links in die Knappenstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem schwarzen BMW zusammen, der auf der Prosperstraße Richtung B224 unterwegs war.

Kennzeichen bekannt - Polizei fahndet nach Fahrer

Nach dieser Kollision prallte der BMW noch gegen ein Verkehrsschild und einen Ampelmast. Doch anschließend fuhr er davon.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit mindestens 4000 Euro an. Das Kennzeichen des BMW konnte abgelesen werden - die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

