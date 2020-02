Bottrop: 17-Jähriger erleidet Schnittverletzung nach Streit

Bottrop. In einem Linienbus kam es am Freitagabend zu einem Streit, dabei wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Mit einer schweren Verletzung endete am Freitagabend gegen 22.20 Uhr, ein Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern und einem 17-jährigen Bottroper in einem Bus. Am Busbahnhof stiegen dann der 17-Jährige und die beiden Unbekannten aus.

Laut Polizei bemerkte der 17-Jährige nach eigenen Angaben, dass die beiden Männer etwas hinter ihm herwarfen und wollte es aufheben. Dabei stellte er fest, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Messer handelte und er eine tiefe Schnittwunde am Finger hatte.

Mit einer schweren Fingerverletzung im Krankenhaus

Die Täter flüchteten unerkannt. Der 17-Jährige musste mit einer schweren Fingerverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er blieb hier stationär.

Die Tatverdächtigen waren 30 bis 35 Jahre alt. Einer hatte eine Glatze, der andere einen Bart. Die beiden waren im Bus in einer Gruppe unterwegs.

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.