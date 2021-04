Bottrop: Unfall - Gülle ergießt sich auf Straße und Auto

Bottrop. Bei einem Unfall in Bottrop-Kirchhellen ist ein mit 20.000 Litern Gülle beladener Hänger umgekippt. Die Fracht ergoss sich danach auf die Straße.

Unfall mit unappetitlichen Folgen: Auf der Allestraße in Bottrop-Kirchhellen ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein mit 20.000 Litern Gülle beladener Anhänger eines Traktors umgekippt. Zu dem Unfall kam es beim Abbiegen in die Dinslakener Straße. Der Hänger war beim Umstürzen gegen ein entgegen kommendes Auto gestoßen.

Dessen Fahrerin hatte noch Glück im Unglück. Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr Bottrop nur leicht verletzt. Allerdings schlug der Hänger bei dem Unfall Leck. Die Gülle ergoss sich auf die Straße und in den Pkw.

Aufofahrerin kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus

Die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Treckers blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Straße musste aufwändig gereinigt werden. Der Kreuzungsbereich war rund drei Stunden gesperrt.

Die Feuerwehr Bottrop war mit 15 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.