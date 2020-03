Bottrop: Abschiebung droht – Mann klettert auf Fensterbrett

Bottrop. Ein Mann ist am Morgen aufs Fensterbrett einer Bottroper Wohnung geklettert. Laut Polizei war eine anstehende Abschiebung der Grund.

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Einsatz an der Kirchhellener Straße auf dem Eigen gerufen worden. Im Zuge einer beabsichtigten Abschiebung durch das Ausländeramt sei ein Familienvater aufs Fensterbrett einer Wohnung in der ersten Etage geklettert sein, berichtet die Polizei.

Der Mann konnte erfolgreich angesprochen werden

„Es ist mit ihm gesprochen worden und er ist dann selbstständig zurück in die Wohnung gekehrt“, sagte ein Polizeisprecher. „Es ist nichts passiert.“

Durch den Einsatz staute sich am Morgen der Verkehr aus Kirchhellen kommend in Richtung Bottrop-Innenstadt.