Bottrop: An Rosenmontag spielt Wetter Zünglein an der Waage

Mit Petrus hat Frank Feser bereits einen Deal: „Ich habe ihn zum Ehrenmitglied ernannt“, scherzt der Vorsitzende des Festkomitees Bottroper Karneval. Im Gegenzug soll Petrus an Rosenmontag bestes Karnevalswetter liefern.

Auch dieses Jahr werden alle Närrinnen und Narren intensiv die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes beobachten. Die Szenarien aus 2016 und aus dem Vorjahr zum Stadtjubiläum sollen sich auf keinen Fall wiederholen. Zur Erinnerung: Beide Male musste der Zug wegen Sturmwarnungen aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Festkomitee hofft auf Tausende feiernde Jecken

Im Grunde ist für dieses Jahr alles in trockenen Tüchern. Traditionell soll der Zug um 10.30 Uhr an der Essener Straße starten. Das Festkomitee hofft wieder auf Tausende feiernde Jecken entlang der Strecke in der Innenstadt und freut sich über viele aktive Teilnehmer. Zurzeit rechnet das Komitee mit mindestens 40 Gruppen. Es dürfen gerne noch werden, Anmeldungen sind noch möglich (siehe unten).

Dennoch stellt Frank Feser klar: „Die Variable ist und bleibt das Wetter. Das können wir nicht ändern.“ Das gilt auch für das Sicherheitskonzept. Eine Verschiebung des Zuges am Rosenmontag auf eine spätere Uhrzeit sieht das Konzept nicht vor. Es gibt laut Feser nur „ein enges Zeitfenster“.

Die Stadt signalisiert Gesprächsbereitschaft beim Sicherheitskonzept

Daher sein Wunsch für die kommenden Festumzüge: „Das Sicherheitskonzept muss überdacht werden.“ Angesprochen sind die Stadtverwaltung und die Bottroper Karnevalsgesellschaften. Stadtsprecher Andreas Pläsken: „Das bisherige Sicherheitskonzept hat sich über die Jahre hinweg bewährt.“ Die Verwaltung signalisiert jedoch Gesprächsbereitschaft. Vorschläge müssten von den Karnevalisten eingereicht und in Ruhe besprochen werden. Unüberlegte und unkalkulierbare Risiken soll es nicht geben. „In Bottrop werden wir uns immer für die sichere Seite entscheiden“, meint Pläsken. Ende des Jahres möchte das Festkomitee das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen. Feser spricht in dem Zusammenhang aber auch von einer „Wechselwirkung“.

Die Festwagen sind in aller Regel gemietet und werden mehrfach eingesetzt

Unter den Jecken muss gegebenenfalls auch ein Umdenken stattfinden. Denn immer weniger Gesellschaften bauen selber einen Wagen, sondern mieten ihn an. Ist der Umzug in Bottrop vorüber, kommt das Fahrzeug noch in Nachbarstädten zum Einsatz. Da bleibt kein zeitlicher Spielraum für einen späteren Beginn des heimischen Umzugs. „Die Wagen sind nur für eine bestimmte Zeit gemietet“, so der Präsident des Festkomitees.

Die Verlegung des Umzugs auf einen anderen Tag ist aus närrischer Sicht unmöglich. Nach Aschermittwoch darf er nicht mehr durchgeführt werden, wie Frank Feser sagt. Das verbiete der Bund Deutscher Karneval, der die Regel festgelegt hat, dass zwischen Aschermittwoch und Hoppeditz-Erwachen keine karnevalistischen Veranstaltungen stattfinden und das Brauchtum nicht dargestellt werden darf. Daran will sich das Festkomitee auch halten.

Noch können sich Fußgruppen zum Rosenmontagszug anmelden

Das Festkomitee Bottroper Karneval möchte den Rosenmontagszug 2020 wieder bunter und vielfältiger gestalten. Fußgruppen stehen dem Umzug dabei ganz besonders schön zu Gesicht.

Hier steht, wie die Anmeldung läuft und was es zu beachten gibt.

Übrigens: Seit 2016 lobt das Festkomitee mit Unterstützung der Vereinten Volksbank Bottrop den „Närrischen Hoppeditz“ für die schönste und originellste Fußgruppe aus.

