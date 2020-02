Bottrop: Arbeiterwohlfahrt dankt ihren aktiven Jubilaren

Das Foyer des Großen Hauses im Musiktheater Gelsenkirchen war sicher der geeignete Platz für die ungewöhnliche, gemeinsame Jubilarehrung der Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen und Bottrop, die im Unterbezirk zusammengeschlossen ist. Denn das Theater am Kennedyplatz ist praktisch auch noch im Reigen des Jubiläumsjahres, seines 60., begriffen. Die Anerkennung und Auszeichnung der insgesamt über 70 Mitglieder der verschiedenen Ortsvereine beider Städte bot sich daher praktisch hier im Hause an.

Schließlich halten allein drei Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt inzwischen runde 60 Jahre die Treue. Sie waren auch vor Ort, um die Glückwünsche entgegen zu nehmen. Ehrenurkunden und vor allem Blumensträuße, mit denen ein ganzer Wagen am Rande des Tischkreises beladen war, überreichten die beiden Unterbezirksvorsitzenden Bernd Zenker-Broekmann für die Gelsenkirchener Seite und Jochen Brunnhofer für die Bottroper Ortsverbände nur zu gern in Würdigung der ehrenamtlichen Aktivitäten.

Entertainer sorgte mit Hits der 1950 er-Jahre für Stimmung

Irene Pahrler, Carola Karjnc und Ursula Bergner (v.l.) sind seit 60 Jahren Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop. Foto: Kim Kanert

Weitere sechs Mitglieder sind seit 50 Jahren dabei, 32 seit 40 Jahren, und über 30 seit „silbernen“ 25 Jahren. Für die richtige Stimmung an diesem feierlichen Tage sorgte der Entertainer Frank Koch, der sich den Oldies und Evergreens der 50er und 60er Jahre verschrieben hat. Zu seinem Repertoire gehören die Hits von Peter Alexander, Udo Jürgens, Elvis Presley und Roy Orbison.

Und nach den ersten Takten, die der Sänger im Smoking und mit dunkelroter Fliege präsentierte, zeigte sich mit Wippen und rhythmischem Echo, dass Melodien und Texte bei den Jubilaren sehr wohl noch präsent waren. Koch schaffte es sogar ohne Mühe, zum Dreiviertel-Walzer-Takt sein Publikum auch zum Unterhaken und Schunkeln zu animieren.

„Von Menschen für Menschen“

Jochen Brunnhofer unterstrich in seiner Dankesansprache, an den Jubilaren verdeutliche sich die Arbeit der Awo im Dienstes des Allgemeinwohls, immer unter der Maxime „Von den Menschen für die Menschen“ und erkennbar im Logo, dem Awo-Herzen. „Ihr zeigt, dass diese Arbeit die Gesellschaft ein Stück gerechter und sozialer machen kann.“ Dieses Engagement münde immer wieder auch zur

Gelsenkirchen Soziale Arbeit Im Awo-Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop arbeiten durchschnittlich etwa 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Einrichtungen und Bereichen. Es gibt 26 Offene Ganztagsschulen, acht Kindertageseinrichtungen, die Familienbildung, und Beratungsstellen für verschiedene Zielgruppen. Organisiert ist der Unterbezirk in 20 Ortsvereinen in Gelsenkirchen, sechs in Bottrop.

notwendigen Hilfe zur Selbsthilfe und sei umso bemerkenswerter, als all die ehrenamtlich aktiven Mitglieder in ihrer kommunalen Sozialarbeit auch immer wieder ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zurückstellten, „und das ist nicht selbstverständlich“. Vor allem aber motiviere es auch andere Menschen, es ihnen gleich zu tun.

Leitsätze im Ehrenamt vor Ort

Die Leitsätze der Arbeiterwohlfahrt wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit oder Solidarität seien Werte, für die die Jubilare in ihrem Einsatz vor Ort einstünden. „Und wer nicht weiß, wie wichtig Unterstützung in Zeiten der Not ist, der sollte einfach euch fragen“, zeigte sich Brunnhofer überzeugt, „euer Erfahrungsschatz hat eine große Bedeutung und zeigt Wirkung in der Gesellschaft.“