Bei einem Auffahrunfall in Bottrop ist eine Frau verletzt worden, meldet die Polizei (Symbolbild).

Bottrop. Auf der Prosperstraße in Bottrop hat eine Autofahrerin einen Auffahrunfall verursacht. Drei Pkw waren beteiligt. Eine Bottroperin wurde verletzt.

Bottrop: Auffahrunfall mit drei Pkw fordert eine Verletzte

Drei Fahrzeuge sind am Sonntagabend in einen Auffahrunfall in Bottrop verwickelt worden.

Gegen 20 Uhr fuhr eine Autofahrerin (20) aus Bottrop auf der Prosperstraße in Richtung Devensstraße. Da sich an der Einmündung Paßstraße ein Rückstau gebildet hatte, bremste die 20-Jährige nach eigenen Angaben zwar ab, geriet aber ins Rutschen und fuhr auf das stehende Auto einer Bottroperin (46) auf und schob dieses noch auf das davor befindliche Fahrzeug eines 21-jährigen Bottropers.

Bei dem Auffahrunfall wurde die 46-Jährige so verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.