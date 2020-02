Bottrop. In der Nacht ist auf einem Garagenhof ein Autos ausgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen, die Hinweise geben.

Bottrop: Auto ausgebrannt – möglicherweise Brandstiftung

Auf einem Garagenhof an der Scharnhölzstraße ist in der Nacht ein Auto abgebrannt. Nach Angaben der Polizei brannte der Wagen gegen 3.45 Uhr in der Frühe. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die löschte das brennende Auto.

An dem Auto entstand erheblicher Schaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Daher suchen die Ermittler nach Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.