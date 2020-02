Bottrop. Eine 30-Jährige Bottroperin wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Sie landete mit ihrem Wagen in einem Schaufenster an der Scharnhölzstraße.

Bottrop: Auto landet im Schaufenster – Fahrerin verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen landete eine Dreißigjährige mit ihrem Auto in einem Schaufenster und verletzte sich dabei schwer. Nach Angaben der Polizei ereignete sich folgendes: Gegen 8.30 Uhr wollte die jährige Bottroperin mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz links in die Scharnhölzstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 76-jährige Ford-Fahrerin aus Bottrop.

Als beide Fahrzeuge kollidierten, beschleunigte die 30 Jährige ihr Fahrzeug und fuhr in ein angrenzendes Schaufenster. Dabei verletze sich die Frau schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall in Bottrop entstand ein hoher Sachschaden

Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro, so die Schätzung der Polizei. Das Fahrzeug der 30-Jährigen war außerdem nicht mehr fahrbereit.