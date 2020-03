Bottrop: Autofahrerin kollidiert beim Wenden mit Mopedfahrer

Bottrop. Ein Zusammenstoß mit einem Pkw hat einen Mopedfahrer aus Bottrop zu Fall gebracht. Der 59-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.

So kam es laut Polizei zu dem Unfall: Gegen 9.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin (60) aus Bottrop vom Fahrbahnrand der Gladbecker Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße los. Sie wollte an einem Fußgängerüberweg wenden. Dabei stieß sie mit dem Mopedfahrer aus Bottrop zusammen, der ebenfalls in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Der 59-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an.