Bottrop putzt Bottrop: Best ruft auf zum Großreinemachen in der Stadt

Bottrop. Die Best ruft wieder zum Frühjahrsputz auf. Am Samstag, 14. März, steigt erneut die Aktion Bottrop putzt. So können sich die Bottroper anmelden.

Die Best ruft wieder einmal zum Frühjahrsputz auf. Am Samstag, 14. März, sind alle Bottroper wieder dazu eingeladen, ihre Stadt zu säubern. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Es ist inzwischen das 18. Mal, dass die Bürger gebeten werden, einen Beitrag zur Sauberkeit in der Stadt zu leisten.

3400 Bottroper haben im vergangenen Jahr teilgenommen und Straßen, Plätze, und Naturflächen von Unrat befreit – und dabei einen traurigen Rekord aufgestellt. 24,5 Tonnen Müll haben die Helfer bei der 17. Auflage gesammelt, so viele wie nie zuvor in den Jahren. Der Schnitt lag in der Vergangenheit immer bei 16 bis 18 Tonnen.

Die Best stellt den Bottropern Müllsäcke und Handschuhe

Die Best hofft, dass sich auch diesmal wieder möglichst viele Bürger und Gruppen an dem Aktionstag teilnehmen. In der Vergangenheit waren immer auch Kindergärten oder Schulen beteiligt. „Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung zu setzen und so möglichst viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren.“

Teilnehmen kann jeder, der Interesse hat – allein oder als Gruppe mit Familie und Freunden. Wer teilnehmen möchte, sollte sich zuvor ein Gebiet aussuchen, das er reinigen möchte, Anschließend meldet er sich bei der Best an, die stellt dann für alle Teilnehmer Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung. Das Material kann im Vorfeld vom 2. bis 7. sowie vom 9. bis 13. März bei der Best, Mozartstraße 2, abgeholt werden.

Sicherheitshinweise für die potenziellen Teilnehmer

Am Tag selbst holt die Best dann alle blauen Müllsäcke an den entsprechenden vorher vereinbarten Sammelplätzen ab. Allerdings hat die Best schon im Vorfeld einige Sicherheitshinweise zusammengetragen. Demnach sollten Helfer nur Abfall sammeln, der in die ausgegebenen Müllsäcke passt. Problemabfälle wie etwa Altölkanister oder Autobatterien sollten zudem separat am Sammelplatz abgestellt werden. Zudem sollte die Best bei solchen Funden informiert werden. Gleiches gilt bei besonders schweren Gegenständen, hier reicht es aus, der Best den Fundort zu melden. Außerdem sollten Helfer schlecht zugängliche Bereiche aufgrund der Unfallgefahr meiden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich, entweder telefonisch unter: 796931 oder aber im Internet unter:

