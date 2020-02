Bottrop: CDU-Forum mit Gesundheitsminister Spahn ausgebucht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am 18. Februar das Bottroper Marienhospital besuchen.

Bottrop. Die Veranstaltung mit Gesundheitsminister Jens Spahn im Marienhospital ist gefragt: Gastgeber CDU kann keine weiteren Plätze mehr vergeben.

Die Veranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Bottroper Marienhospital ist ausgebucht. Das meldet der Gastgeber, die CDU Bottrop, und bittet um Verständnis dafür, dass sie keine weiteren Plätze mehr vergeben kann.

Der Minister wird am Dienstag, 18. Februar, beim CDU-Forum für Politik und Gesellschaft als Gast erwartet. „Gesundheit in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts“, lautet der Titel der Veranstaltung. „Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion des Ministers mit Ärzten, Pflegekräften und Vertretern von Bottroper Selbstgruppen“, sagte die Bottroper CDU-Vorsitzende Anette Bunse im Vorfeld. Moderator in der Krankenhaus-Cafeteria wird der Kirchhellener Jörg Rohde sein.