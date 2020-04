Bottrop: Einbrecher steigen in eine Parfümerie ein

Bottrop. Einbrecher schlagen die Glastür zu einer Parfümerie am Kirchplatz ein. Sie flüchten unerkannt, obwohl ein Zeuge den Vorfall beobachtet.

Mehrere Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag die gläserne Eingangstür einer Parfümerie am Kirchplatz ein und gelangten so in die Räume. Anschließend stahlen sie Parfüm und legten es zum Transport in eine rote Decke. Dann flüchteten sie in Richtung Adolf-Kolpingstraße. Hier stiegen sie in ein silbernes Auto mit Essener Kennzeichen.

Ein Zeuge sieht lediglich dunkle Gestalten

Der Vorgang wurde von einem Zeugen am Dienstag gegen 1.15 Uhr beobachtet. Er sah aber lediglich vier dunkel gekleidete Personen und möglicherweise in Kind, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800 2361 111.