Großalarm für Bottroper Feuerwehr: Brand auf Schrottplatz

Großalarm für die Bottroper Feuerwehr: In einer Halle eines Autoverwerters an der Oberhausen Straße hat es gebrannt. Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, als die Retter eintrafen, stand eine dichte Rauchsäule über dem Gelände. Zunächst konnte die Feuerwehr den Brand nur von außen bekämpfen, unter anderem über die Drehleiter.

Mit einem Kran und einer Metalltreppe half eine benachbartes Bauunternehmen der Feuerwehr ein extra gesicherten Zaun zu überwinden. Foto: Matthias Düngelhoff / WAZ

Die Einsatzkräfte hatten zunächst befürchtet, dass die Dachkonstruktion durch das Feuer schon so stark in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, dass ein Angriff auf die Flammen von innen zu gefährlich werden würde. Ihnen war außerdem unklar war, was in der Halle alles gelagert war und brannte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Explosionsgeräusche aus der Halle zu hören

Beim Eintreffen der Feuerwehr, so Sprecher Michael Duckheim, seien zudem Explosionsgeräusche aus der Halle zu hören gewesen. Was genau dort explodiert ist, konnte Duckheim nicht sagen, von platzenden Reifen bis zu Batterien sei alles möglich. „Denn auch das sind je kleinere Explosionen.“ Auf dem Gelände stand ein ausgebrannter Pkw, den hatten die Beschäftigten wohl noch aus der Halle schaffen können. Ein Mitarbeiter des Schrottplatzes wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht,

Anrufer hatten der Feuerwehr schon einen Brand in einer Werkstatt und auf einem Schrottplatz gemeldet, daher, so Duckheim, seien neben dem Löschzug sofort auch zwei Freiwillige Feuerwehren alarmiert worden. Im Verlaufe des Einsatzes löste die Feuerwehr dann den so genannten „Vollalarm“ aus. Damit werden alle Freiwilligen Kräfte im Stadtgebiet alarmiert. Außerdem wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr aus ihrer Freizeit zurück beordert, um den Grundschutz im Stadtgebiet zu sichern und bei möglichen weiteren Einsätzen parat zu stehen.

Schnelle Alarmierung war half, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen

Überhaupt habe die schnelle Alarmierung dafür gesorgt, dass die Einsatzkräfte den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten, so Michael Duckheim. Dabei war die Situation vor Ort nicht ganz einfach, der Schrottplatz liegt ein Stück im Hinterland der Oberhausener Straße, daran an grenzen einige andere Betriebe. Von denen gab es aber auch Unterstützung für die Feuerwehr.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge säumten die Oberhausener Straße. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ein Bauunternehmen stellt mit seinem Kran eine Treppe auf. So konnten die Einsatzkräfte einen Zaun überwinden, der zusätzlich mit Stacheldraht gesichert war. Auf diese Weise konnte die Feuerwehr auch die Rückseite der Halle erreichen und von dort den Brand bekämpfen. Für Peter Geese, den Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens, war diese Hilfe eine Selbstverständlichkeit. „Bauarbeiter und Feuerwehrleute haben viel gemeinsam, sie packen eben an“, meinte er. Zudem sei der Einsatz ja auch im eigenen Interesse.

Brandermittler der Polizei haben die Einsatzstelle übernommen

Gegen 14 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht und es stellte sich heraus, dass die Halle zu Nachlöscharbeiten doch betreten werden konnte. Erste Feuerwehrleute konnten auch wieder abrücken. gegen 14.40 Uhr war der Brand dann endgültig gelöscht, die Feuerwehr konnte abrücken. Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und ermittelt nun zur Brandursache.

Während des Einsatzes war die Oberhausener Straße auf dem Stück zwischen der Straße Im Fuhlenbrock sowie der Fernewaldstraße auf Oberhausener Gebiet gesperrt.