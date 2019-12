Bottrop. In Bottrop ist eine 27-jährige Frau Sonntagnacht von einem Balkon gestürzt. Sie wurde verletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Frau stürzt von Balkon – Polizei spricht von Unfall

Eine Frau (27) ist am Sonntag um kurz vor 0.30 Uhr in Bottrop an der Kampstraße von einem Balkon gestürzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. „Wir haben keine Hinweise, dass jemand nachgeholfen hat“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. „Es scheint ein reiner Unfall gewesen zu sein.“

Sturz aus dem zweiten Obergeschoss

Nach dessen Angaben hatte es wohl einen Streit in der Wohnung gegeben. Auch Alkohol soll möglicherweise eine Rolle gespielt haben.

Die Frau stürzte laut Polizei aus dem zweiten Obergeschoss in die Tiefe. Sie wurde verletzt, aber nicht dramatisch schwer, sagte der Polizeisprecher. Sie habe bereits befragt werden können.