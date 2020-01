Bottrop: Graupen führen in Lokal und Laden Nischendasein

Meine Oma war dafür bekannt (und geliebt), jedem stets sein Lieblingsessen zu kochen. Wollte allerdings mein Opa uns Enkel ärgern, verkündete er gern: „Heute gibt es Graupensuppe!“ Für uns ein Graus – für ihn aber das absolute Leib- und Magengericht. So ist es mit den Graupen, weiß auch Christoph Lenko, Chef vom Forsthaus Specht in Bottrop: „Ich esse Graupen gerne – aber da scheiden sich die Geister. Das ist wie beim Grünkohl.“

Rotbarbe auf Paprika-Graupen Gemüse

Ob seine Gäste Graupen mögen? Wird Christoph Lenko jetzt herausfinden. Er hat zusammen mit seiner Frau Claudia und seinem Chefkoch entschieden, sie auf die aktuelle Speisekarte zu setzen. Und zwar als Saison-Gericht in den Monaten Januar/Februar unter der Überschrift „Aus unserem kulinarischen Kalender“. Der Chefkoch kombiniert „Rotbarbe auf Paprika-Graupen Gemüse“, dazu werden Salzkartoffeln serviert. „Diese Idee hörte sich gleich schlüssig und lecker an“, meint Lenko. Die saisonelle Speisenkarten nutze das Restaurant-Team auch, um mal etwa Kulinarisches auszuprobieren. „Wir legen da Sachen fest, die wir so noch nicht hatten.“ Kommt etwas sehr gut an, könne es möglicherweise dauerhaft auf die Karte gesetzt werden. Wie sich das bei dem Graupengericht entwickelt, kann Lenko allerdings noch nicht sagen, dafür sei es noch nicht lange genug im Angebot.

Vielleicht eine neue Idee für den Mittagstisch

Graupen-Risotto 1 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 14 Graupen-Risotto Wolfgang Küppers kocht Risotto von Graupen und einheimischem Gemüse. Foto: WAZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In einem Regal im Bioladen Bukes in der Innenstadt sind Packungen mit „Gerstengraupen für Suppen und Eintöpfe“ von einem Anbieter zwar zu finden. Sie sind dort aber eher ein Nischenprodukt, sagt Chefin Barbara Bukes. Graupensuppe sei ein bisschen ein altes Rezept, das viel mit Tradition zu tun habe – und vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten sei. Eine Kundin hat auch eine Erklärung dafür: „Das war früher ein Kriegsessen, deshalb wollten viele sie später nicht mehr haben.“ Dabei schmecke doch Graupensuppe so gut, findet sie.

Bislang haben die Graupen – in welcher Form auch immer – noch keinen Platz unter den Mittagsgerichten vom Bistro im Bioladen Bukes gefunden. Aber, überlegt Barbara Bukes, vielleicht könnte sich das demnächst einmal ändern.

Und die Graupensuppe bei meiner Oma? Haben wir Enkel tatsächlich nie essen müssen. Denn sie kochte gleich zwei Lieblingsgerichte – eins für Opa, ein anderes für uns.