Bottrop: Gute Stimmung und ein Heimspiel bei der KKG

Die Karnevalsession kommt immer mehr in Schwung. Im Reigen der Prunksitzungen war am Freitag die Kleine Karnevals-Gesellschaft Bottrop 1958 ( KKG) an der Reihe. Und auch bei diese Sitzung konnten sich die Besucher auf ein Heimspiel freuen.

Bruce Kapusta alias „Der Clown mit der Trompete“ sorgte für Stimmung in der Aula Welheim. Foto: Thomas Gödde

Neben dem Elferrat und den zahlreichen Mädchen der Tanzgarden marschierte auch eine Abordnung der befreundeten Karnevals-Gesellschaft Kespel Emsbüren ein. Die Münsterländer Narren erschienen mit ihrem Herzog Rolf I. und seinem Kumpan Helmut I., der traditionell mit Hausierer-Kiepe auf dem Rücken auftritt.

Bottroper Kinderprinzenpaar wird enthusiastisch begrüßt

Enthusiastisch begrüßt wurde der diesjährige Stolz der KKG, das Stadtkinderprinzenpaar aus den eigenen Reihen. Ihnen liege der Karneval im Blut, erläuterte Präsident Ralf Jörgens. Ben II., dem der Karnevalsvirus von Eltern und Großeltern in die Wiege gelegt worden sei,verkörpere die Tradition. Lena Marie I. stehe für die Faszination des Karnevals. Nachdem sie vor zwei Jahren das Stadtprinzenpaar als Tänzerin begleitet habe, sei ihr Wunsch selbst Prinzessin zu sein jetzt in Erfüllung gegangen.

Nach der Proklamation: „Karneval, Magie und Zaubereiverbinden alle Jecken...“ reihte sich die Prinzessin mit ihren Adjutantinnen in den Tanz der Prinzengarde ein, die ihr ganzes tänzerisches und artistisches Können zeigte. Viele bunte Leuchtstäbe illuminierten anschließend den Saal für ein Foto, das sich das Prinzenpaar mit dem tollen Publikum gewünscht hatte.

Der Kölner Bruce Kapusta reißt den Saal mit Trompetenklängen und kölschen Liedern mit

Das Stadkinderprinzenpaar Ben II. und Lena Marie I. eröffnete die Veranstaltung. Für das Kinderprinzenpaar war der Auftritt bei der KKG ein Heimspiel. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Dann füllten klare Trompetenklänge die Aula. Der Kölner Bruce Kapusta, bekannt als der „Clown mit seiner Trompete“ schaffte sofort Stimmung. „Du bist die Stadt“ spielte er auf Wunsch des Sitzungspräsidenten und danach ging die Post mit kölschen Liedern und Schunkelsongs richtig ab. Der „Kölsche Jung“, „Leev Marie“ oder „Drink doch ene met“ riss das Publikum von den Stühlen, dass nicht nur bei „Wenn nicht jetzt, wann dann...“lautstark mitsang. Der Trompeter im Clownskostüm sprang, spielte und sang auf den Tischen und schuf eine Atmosphäre, die unter die Haut ging. Man ließ den Künstler nicht ohne Zugabe gehen und die erste „Rakete“ des Abend war ihm sicher.

Nächster Höhepunkt war der Auftritt des Stadtprinzenpaares mit Garde und Adjutanten. Auch hier trugen Denise I. und Christoph I. ihre Proklamation vor: „Singen, Tanzen, Lachen, gemeinsam in Bottrop Karneval machen“. Aschermittwoch käme viel zu früh, hieß es, deshalb habe sofort überall Freude zu herrschen. „Bottrop Style“ tanzte das Stadtprinzenpaar gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar und der „gemischten“ Garde aus Tänzerinnen und Statt-Wache, bevor die Tollitäten für den Rest des Abends auf der Bühne Platz nahmen.

Bottroper Oberbürgermeister wird mit dem Steigerlied begrüßt

Der rheinische Redner „ne Spätzünder“ wurde bei seinem Auftritt ohne Zugabe-Rufe mit „höflichem“ Applaus verabschiedet, der dann anschließend beim Auftritt von Tanzmajor Ben Adams wieder begeistert gespendet wurde.

Die musikalische Begleitung übernahm das Bottroper Duo BeGe, dass den eintreffenden Oberbürgermeister passend mit den „Steigerlied“ begrüßte. Am Ende der Veranstaltung übernahmen „de Frönde“ das musikalische Kommando mit Karnevalsschlagern und kölschen Tönen.

Prunksitzung der KKG Bottrop 1 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 24 Prunksitzung der KKG Bottrop Die Kleine Karnevalsgesellschaft Bottrop feiert in der Aula Welheim ihre Prunksitzung. Foto: Thomas Gödde Stimmen Sie ab 0 Bewertungen