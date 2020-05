Bottrop: Hagel und Platzregen führen zur Unfällen auf A 31

Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop war am Samstagvormittag stark gefordert. Für einen Notfall in Ebel wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Hagel und Platzregen haben am Vormittag zu Unfällen auf der A 31 geführt. Und auch darüber hinaus war die Feuerwehr am Samstag stark gefordert.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop gerufen. Noch bevor die ersten Kräfte dort eintrafen, wurde der Leitstelle ein weiterer Unfall gleich gegenüber der ersten Einsatzstelle gemeldet, in Fahrtrichtung Emden. Durch einen Hagelschauer und Platzregen waren die Fahrbahnen stellenweise spiegelglatt, meldet die Wehr.

Drei Personen sind bei den Unfällen verletzt worden

So waren in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, von denen zwei zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Feuerwehr Bottrop sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Während dieser Einsatz noch lief, wurden der Leitstelle zwei weitere Unfälle gemeldet, diesmal auf der A2 und auf Gladbecker Gebiet. Zur Unterstützung fuhr ein Rettungswagen aus Bottrop hin.

Patient mit Herzinfarkt in Bottrop-Ebel

Als ein Patient mit Herzinfarkt in Ebel gemeldet wurde, musste dann ein Rettungshubschrauber mit Notarzt angefordert werden. Zu diesem Zeitpunkt waren nämlich fast alle Rettungsmittel in Einsätzen gebunden, und auch die umliegenden Städte hatten ein hohes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst. Unterstützt wurde die Besatzung des Rettungshubschraubers von einem Essener Rettungswagen.

Die Berufsfeuerwehr Bottrop war in der heißen Phase mit dem Löschzug, vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen und der Ortswehr Kirchhellen im Einsatz.