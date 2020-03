Bottrop: Heizung explodiert - Rauchmelder warnt Bewohnerin

Die Feuerwehr Bottrop war am Dienstagabend an der Aegidistraße im Einsatz (Symbolbild).

Bottrop Ein Rauchwarnmelder hat eine Bottroperin aus dem Schlaf geweckt. Statt auf einen Kellerbrand stieß die Feuerwehr auf einen defekten Kohleofen.

Zu einem Kellerbrand an der Aegidistraße ist die Bottroper Feuerwehr am Dienstagabend um 21.46 Uhr gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es kein Feuer gab, sondern die Heizungsanlage explodiert war.

Als die Einsatzkräfte an der Aegidistraße eintrafen, stand die unverletzte Bewohnerin im leicht verrauchten Eingangsbereich und wurde vom Zugführer aus dem Gebäude gebracht. Sie gab an, dass sie den Kohleofen in Betrieb genommen und sich dann zum Schlafen gelegt hätte. Bis sie von einem Rauchwarnmelder geweckt wurde.

Die Feuerwehr Bottrop löschte noch glühende Kohlen ab

Die beiden Trupps, die zur Brandbekämpfung ins Gebäude gingen, stellten schnell fest: Es handelte sich nicht um ein Feuer, sondern um einen Defekt an der Heizungsanlage. Zeitgleich wurde mit der Drehleiter der Kamin

kontrolliert. Die Einsatzkräfte räumten den Ofen aus und löschten die noch glühende Kohle vor dem Objekt ab. Das Gebäude wurde mit Hilfe eines Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Der Bezirksschornsteinfeger stellte fest: Die Anlage ist explodiert

Der alarmierte Bezirksschornsteinfeger stellte fest, dass die Heizungsanlage explodiert war. Auf Grund dessen kam es zu einem massiven Austritt von Wasserdampf und Rauch. Die Heizungsanlage wurde außer

Betrieb genommen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Ortswehr

Eigen für eineinhalb Stunden im Einsatz. Die Aegidistraße war für die Dauer des

Einsatzes voll gesperrt.