Bottrop. Der Jazz Club Bottrop präsentiert Jimmy Reiter & Band. „German Blues_Award“-Preisträger stellen am 9. Februar auch ihre neue CD vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Hoch dekorierte Bluesband spielt bei Passmanns

Auf ihrer aktuellen Tournee machen Jimmy Reiter und Band jetzt Station in der Stadt. Auf Einladung des Jazz Club Bottrop tritt die zuletzt mit dem „German Blues Award“ als beste Bluesband Deutschlands ausgezeichnete Formation um den Gitarristen Jimmy Reiter in Passmanns Kulturkneipe auf.

Am zweiten Februarsonntag stellen die vier Jungs ihre aktuelle CD vor. Die Jimmy Reiter Band gehört aktuell zu den angesagten Top-Bands der Blues-Szene und wird von allen Seiten hoch gelobt. Seit neun Jahren ist die Band auf den Club- und Festivalbühnen unterwegs, um ihre Version des modernen, elektrischen Großstadtblues unters Volk zu bringen, für den sie sich in der Szene einen Namen gemacht hat.

Zwischenstopp in der Kulturkneipe

Jimmy Reiter war über zehn Jahre als Gitarrist des US-amerikanischen Blues-Sängers und Mundharmonikaspielers Doug Jay sowie verschiedener anderer internationaler Blues-Künstler auf Tour, ehe er 2011 mit „High Priest of Nothing“ sein Debütalbum als Frontmann veröffentlichte. Die Scheibe wurde gleich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“, CD des Monats in der „bluesnews“ und anderen Auszeichnungen. Auch die internationale Bluespresse überschlägt sich mit Lob für den Gitarristen und Sänger: „Dieser Typ ist einer der besten jungen Bluesgitarristen, die man seit langem in Europa gehört hat“, schrieb kürzlich das größte britische Bluesmagazin „Blues & Rhythm“. Jimmy Reiter wurde mit dem „BiG Blues Award“ als bester zeitgenössischer Blues-Künstler ausgezeichnet. Jetzt ist die dritte CD erschienen. „What you need“ stellt die Band auf ihrer aktuellen Tournee vor.

„Wir freuen, dass wir Jimmy Reiter und seine Band für ein Jazz-Club-Konzert verpflichten konnten und sehen einem grandioses Blueskonzert der internationalen Spitzenklasse entgegen“, so Rolf Kickum vom Förderverein Jazz Club Bottrop.

Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr. Kirchhellener Straße 57, 46236 Bottrop. Karten im Vorverkauf im Musikforum, Pferdemarkt 2, und über www.jazzclubbottrop.de. Restkarten an der Abendkasse.