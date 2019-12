Bottrop. Im Januar findet an der HRW die Woche der Hochschulorientierung statt. Künftige Studierende erhalten Einblicke und Infos zur Studienwahl.

Bottrop: Hochschule bietet Woche der Studienorientierung

Wie soll man da entscheiden? Die Hochschulen des Landes NRW bieten an rund 50 Standorten ca. 2.000 grundständige Studiengänge an. Wichtig ist, sich früh über Studiengänge und Hochschulen zu informieren und dabei Klarheit über die eigenen Ziele zu bekommen. Regelmäßig beteiligt sich die Hochschule Ruhr West deshalb an den landesweiten Studienorientierungswochen. Vom 13. bis 17. Januar 2020 können sich Studieninteressierte über ein Studium an der HRW informieren.

Die „Wochen der Studienorientierung“ sind eine gemeinsame Initiative des Wissenschaftsministeriums, des Schulministeriums, der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der NRW-Hochschulen. Was kann ich studieren? Was muss ich können, was lerne ich? Auf diese und weitere Fragen gibt die Woche der Studienorientierung an beiden Standorten in Bottrop und Mülheim Antworten. Alle sieben Institute der HRW beteiligen sich am Programm.

Eltern können sich zu einem Workshop anmelden

Geboten werden viele Veranstaltungen und Beratungsangebote rund um ein Studium und die eigene Studienwahl, ein Duales Studium sowie Auslandsaufenthalte; auch Campus-Führungen, Laborbesuche der Institute und Infoveranstaltungen zu den einzelnen Studiengängen werden angeboten. Studieninteressierte können Infoveranstaltungen besuchen, mit Studierenden, wissenschaftlichen Beschäftigten und Professoren sprechen.

Auch für Eltern von Studienanfängern gibt es einen Termin. Am Mittwoch, 15. Januar um 18 Uhr bietet die Hochschule einen Elternworkshop an unter dem Titel: „So funktioniert Studieren heute!“ Dabei geht es unter anderem auch darum, wie Eltern ihr Kind bei der Studienwahl unterstützen können. Aber auch andere Fragen werden beantwortet. So klärt das Studierendenwerk Essen-Duisburg auch alle Fragen rund um die Themen Finanzierung und Wohnen. Für diesen Workshop ist allerdings eine Anmeldung erforderlich.

Das vielfältige Programm mit allen Details ist auf der HRW Website zu finden unter www.hochschule-ruhr-west.de. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Auch das geht online auf der Internetseite. Teilnahmebestätigungen für Schülerinnen und Schüler werden ausgestellt.