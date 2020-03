Weil absehbar ist, dass Unternehmen durch die Corona-Krise zunehmend unter Druck und in Not geraten, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ihr Beratungsangebot stark ausgeweitet. In der Hauptsache geht es um den Zugang zu den angekündigten Hilfsprogrammen der Bundesregierung.

„Wir wollen die Betriebe so gut es zum jetzigen Zeitpunkt geht beraten und bei der Antragsstellung unterstützen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel. Viele Unternehmen hätten keine Erfahrung mit öffentlichen Finanzierungshilfen. Die IHK hat deshalb eine Hotline mit der Rufnummer 0251-707 111 eingerichtet. Hier informieren die Experten der Kammer über die jetzt aufgelegten Programme und geben Tipps für das weitere Vorgehen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15.30 Uhr erreichbar. Das Angebot richtet sich an alle Mitgliedsbetriebe der IHK.

Manche Förderung setzt Gutachten voraus. Auch da unterstützt die IHK

Zusätzlich beschleunigt die IHK den Prozess der gutachterlichen Stellungnahmen, die bei einigen Förderprogrammen vorgesehen sind. „Die Finanzierungsexperten stehen den Betrieben in der Region mehr denn je bei der Antragstellung zur Seite,“ so Jaeckel. „Die Ausweitung der bestehenden Programme ist eine rasch greifende Maßnahme, um Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten“ ist Jaeckel überzeugt. Er hofft, dass nun sowohl die Unternehmen als auch die Kreditwirtschaft die Möglichkeiten nutzen, um die Auswirkungen der Krise abzumildern.

IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel. Foto: Roman Mensing

Bei der Bürgschaftsbank NRW, bei der die IHK Gesellschafterin ist, wird unter anderem der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro verdoppelt. Um die Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen, eröffnet der Bund zudem die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken Entscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und innerhalb von drei Tagen (Expressbürgschaften) treffen können.

IHK baut auf genügend Geld von der Bundesregierung

Neben der Ausweitung der etablierten Instrumente von NRW.Bank und Bürgschaftsbank NRW setzt Jaeckel vor allem auf die geplanten zusätzlichen Sonderprogramme der KfW, die allerdings noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden müssen. Die geplanten KfW-Angebote sollen insbesondere die Unternehmen unterstützen, die krisenbedingt vorübergehend in ernsthaftere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind und nicht ohne weiteres Zugang zu den bestehenden Förderprogrammen haben. „Wir bauen auf die Aussage der Bundesregierung, dass genug Geld vorhanden ist und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden“, sagt Jaeckel.

Sämtliche Neuerungen bei den öffentlichen Förderprogrammen sind tagesaktuell auf der Website der IHK unter „Finanzierung der Auswirkungen“ zu finden: www.ihk-nw.de/corona_finanzierung.