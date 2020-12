Bottrop im Jahr 2020 - es gab auch andere Themen als Corona

Auch das war 2020 - Sommerhitze und Freibadwetter haben für gute Laune gesorgt, Corona zum Trotz. Denn selbstverständlich galten auch in den Schwimmbädern Einschränkungen. Doch wer einmal im Wasser war, der hatte einfach nur Spaß, so wie hier der sechsjährige Markus.

Bottrop Der Blick zurück auf das Jahr 2020 in Bottrop. Neben Corona gab es auch noch andere wichtige Themen in der Stadt. Eine Übersicht.

Januar

Das Festival „Orgel Plus“ beginnt mit einer Uraufführung. Ehemalige Bergleute wehren sich vor Gericht gegen ihre Entlassungen. Ein Feuerwehrmann wird bei einem Einsatz an der Hochstraße bei einem Steinwurf verletzt. Der Mieter-Schutzbund stellt fest: Lärm ist eines der großen Ärgernisse. OB Bernd Tischler kündigt seine Kandidatur zur Wiederwahl an. Cafe Del Sol will eine Gastronomie auf dem Sackers-Gelände bauen, und auf dem Eigen soll eine Bavaria-Alm errichtet werden. Der Fahrzeugbestand in der Stadt nimmt kontinuierlich zu, Ende 2019 waren über 85.000 in Bottrop zugelassen. Erster Erfolg für entlassene Bergleute: Das Arbeitsgericht erklärt Kündigungen für unwirksam.

Februar

Das Grusellabyrinth meldet Konkurs an. Zwölf Parkplätze an der Osterfelder Straße gefährden Radfahrer, die Stellplätze werden durch Sitzmöbel ersetzt. Der Neubau der Kita St. Elisabeth ist fertig, der Bau diente zuvor als Altarraum. Auch Bottroper Unternehmen und Schulen schauen jetzt mit Sorge auf die Corona-Ausbreitung in China, sie fürchten um ihre Geschäfte und Partnerschaften. Das Solebad im Revierpark soll erhalten bleiben. Der Oberbürgermeister ruft zur Wahl eines Jugendparlaments auf. Das Virus hat NRW erreicht: In Bottrop stehen Krankenhäuser, Feuerwehr, Gesundheitsamt und Ärzteverein in einem ständigen Austausch und treffen Vorkehrungen für den Ernstfall. Karneval: Die Bottroper Prinzenpaare bringen 278 Kilo auf die Waage und werden mit „Goldtalern“ aufgewogen. Mensing meldet seine Insolvenz in Eigenverantwortung an. 40.000 Jecken freuen sich über den Rosenmontagszug. Desinfektionsmittel und Mundschutz sind weitgehend ausverkauft. Firmen befürchten, dass die Lieferketten aus dem asiatischen Raum zusammenbrechen.

++++++

März

Erfolgserlebnis für die Polizei: Mit 165 Wohnungseinbrüchen im Jahr 2019 kann sie die niedrigste Zahl der letzten zehn Jahre melden. Der Bottroper Hauptbahnhof bekommt im Stationsbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) bessere Noten als in den beiden Vorjahren. Am 5. März meldet die Stadt die ersten Corona-Verdachtsfälle. Da heißt die Sprachregelung noch: Veranstaltungsabsagen sind kein Thema. Eine Woche später schließt die Stadt Schulen und Kindergärten, die Kirchen sagen alle Gottesdienste ab. Wenige Tage später werden auch die Kneipen geschlossen. Es folgen die Geschäfte. Supermärkte und Lebensmittelläden dürfen aufbleiben - unter strengen Auflagen. Die Zeit der abgezählten Einkaufswagen beginnt. Früh beschließt die Stadt: Wir erlassen den Eltern die Gebühren für Kitas, wenn die weiter geschlossen bleiben. Und das bleiben sie. Schnell bilden sich Hilfsnetzwerke, die etwa für Senioren Besorgungen machen

April

Die Bezirksregierung droht der Kokerei mit Zwangsgeldern, wenn die Luftbelastung nicht sinkt. Sie hat schlecht schließende Ofentüren als Ursache ausgemacht. Die Kassenärztliche Vereinigung richtet im Saalbau ein Corona-Behandlungszentrum ein; die Systemtechnik dafür kommt aus Kirchhellen. Über Ostern werden die Zufahrten zur Grafenmühle gesperrt wegen des befürchteten Massenandrangs, dann aber wieder freigegeben. Die ersten Lockerungen der Beschränkungen im Einzelhandel bescheren der Innenstadt am 20. April einen "Super-Montag". Am Lippweg brennen Strohballen, auch aus den Wäldern der Kirchheller Heide meldet Revierförster Werner Meemken Waldbrandgefahr. Ab dem 27. April gilt die Maskenpflicht auch beim Einkaufen. Ein neuer Betreiber übernimmt das Grusellabyrinth und führt den Betrieb fort.

Mai

Anfang Mai dürfen die Friseure wieder öffnen; schnell führen sie Wartelisten bis Mitte Juni. Weil auch Mallorca Corona hat, findet die Schlagerparty-Saisoneröffnung im Netz statt; Partysängerin Ina Colada aus Kirchhellen zeichnet ihren Beitrag in einem Garten auf dem Eigen auf. Am 7. Mai öffnet die Stadt 100 Spielplätze wieder, die seit Mitte März geschlossen waren. Endlich dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Binnen vier Wochen stampfen "Pottkorn"-Produzent Mario Grube und sein Team am Parkplatz hinter dem Movie Park ein Autokino aus dem Boden. Unterstützt von der Funke Mediengruppe, stehen von Mitte Mai bis Juli fast alle Stars auf der Bühne, die in diesem Sommer auf Tour sind. Die Städte Bottrop, Essen und die RAG Montan Immobilien stellen einen Zehnjahresplan vor für die Erschließungen des 1700 Hektar großen Areals "Freiheit Emscher" im Bottroper Süden und Essener Norden. Allein 277 Millionen Euro sollen in neue Verkehrswege gesteckt werden. Zu Pfingsten darf endlich der Movie Park in die Saison starten.

Juni

Nach dem ersten Lockdown öffnen die Schwimmbäder unter Corona-Regeln - der Andrang hält sich zunächst in Grenzen. Bei der Dichte der Photovoltaik-Anlagen liegt Bottrop bundesweit an der Spitze. Die CDU verzichtet bei der Kommunalwahl auf einen eigenen OB-Kandidaten. Schrebergärten in Bottrop sind gefragt, die Wartezeit auf eine Parzelle beträgt teilweise zwei Jahre. Apothkerskandal: Insolvenzverwalter erhebt Millionenklage gegen die Mutter des Apothekers. Die Stadt beginnt mit den Planungen für zwei neue Feuerwachen in Bottrop und Kirchhellen - für 75 Millionen Euro. Abrissarbeiten: Bagger zertrümmern Prosper II. Neue Adresse für das Jopsef-Albers-Museum Quadrat. Es liegt jetzt am Anni-Albers-Platz. Die CDU spricht sich dafür aus, den Standort der Feuerwehr und den der Realschulen zu tauschen. Das Jugendparlament tagt erstmals. Die Halde Haniel bleibt Freizeitareal - der RVR übernimmt sie 2023 von der RAG. Trapez-Umbau ist gestartet. Tanzstudio Jörgens schließt seine Türen.

Juli

Die Hochschule Ruhr-West bezieht 1500 Qudratmeter im Gründerzentrum auf Prosper III. Das Urteil im Apothekerskandal ist rechtskräftig, der BGH hat die Revision der Verteidigung verworfen. Nord-Süd-Achse wird erneute zur Baustelle, zwei Kreuzungen der Friedrich-Ebert-Straße werden für Radfahrer umgebaut. Ins Hansa-Center zieht ein Kino ein, das kündigt die Fakt AG, Besitzerin der Immobilie, an. Neue Blitzerwagen nehmen Raser ins Visier. Weil er einen Dienstwagen privat genutzt hat, wird Best-Vorstand Carsten Sußmann ermahnt. Die ehemalige Sauna Rheinbaben wird umgebaut zur Zechen-Kita. Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig Gebrauchtwagenhändler im Bottroper Süden. 52 Heimkehrer aus Risikoländern. Wegen der Corona-Pandemie müssen Reiserückkehrer aus bestimmten Ländern nun in Quarantäne. Bottroper Diskotheken suchen einen Weg aus der Corona-Krise. Eine Gruppe Bottroper tut sich zum Marktviertel zusammen und will die Innenstadt stärken. Ein Kaffeewagen macht den Anfang. Per Dekret der Bezirksregierung wird der AfD-Vertreter Mitglied im Sozialausschuss des Rates. Die Ratsleute hatten seine Wahl zuvor mehrfach verweigert. Die Spedition KLW ist insolvent, 83 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

+++Sehen Sie hier auch unsere Fotostrecke: "Das Jahr 2020 in Bildern"+++

August

Bei der Nachverfolgung der Corona-Infektionsketten leisten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt Detektivarbeit. Als Folge der Corona-Krise bietet der Movie-Park die Stadt um Stundung der Grundbesitzabgaben. Die Marktviertel-Idee zieht Kreise und erfährt breite Unterstützung. Der Finanzausschuss des Rates beschließt Corona-Hilfe, unter anderem kostenloses Parken und Leih-Computer für Schüler aus ärmeren Familien. Die Stadt hat öffentlich geförderte Reinigungskräfte angestellt und meldet erste Erfolge im Kampf gegen Dreck-Ecken. Nachbarn restaurieren das zerstörte Wegekreuz am Heidenheck. Die Hitzewelle hat Bottrop fest im Griff. Schulstart wird zum Maskenball - Maskenpflicht nach den Sommerferien. Ärzte fordern die Wiedereröffnung des Corona-Zentrums im Saalbau. . Aus der IG Altstadt wird die IG Marktviertel. Erste Coronafälle an zwei Schulen, betroffen sind das Berufskolleg und die Marie-Curie-Realschule. Mit 1,6 Millionen Euro fördert das Land die Sanierung von Sportstätten in Bottrop. Karneval vor dem Aus, die ersten Vereine sagen ihre Veranstaltungen für die Session 2020/21 ab. Schadstoffe auch im Haus gefunden - Anwohner protestieren gegen die Kokerei.

September

. Steffen Riesenberg tritt an als Superintendant im Kirchenkreis Bottrop-Gladbeck-Dorsten. Die Wahlkreise zur Landtagswahl werden neu aufgeteilt, Teile Gladbecks kommen wohl zu Bottrop. Angesichts der Pandemie steigt die Zahl der Briefwähler bei der Kommunalwahl enorm an.. . Am Gleiwitzer Platz beginnt der Umbau des ehemaligen RAG-Hauses. Am Revierpark Vonderort laufen Planungen für den Neubau des Solebads. Die Stadtverwaltung wirbt um Zuschüsse, um das Stenkhoffbad zu sanieren. Der Online-Supermarkt Picnic liefert nun auch in Bottrop, die heimischen Supermärkte bleiben jedoch gelassen. In Politik und Öffentlichkeit tobt der Kampf um den Förderturm von Prosper-Haniel im Fuhlenbrock. Forderungen, den abzureißen werden nach massiven öffentlichen Protesten zurückgezogen.

Oktober

Die Zahl der Corona-Neuinfektion in Bottrop steigt im Herbst wieder. Anwohner der Kokerei kündigen Klagen wegen der Schadstoffbelastung an. Die Stadt nimmt an einem Förderprogramm des Landes teil, um leerstehende Läden in der Innenstadt anzumieten und die weiter zu vergeben. Die Corona-Infektionen verteilen sich übers gesamte Stadtgebiet, einen Hotspot kann man nicht ausmachen. Vor allem auf Partys und im Urlaub stecken sich die Bottroper an. . Streik - Verdi legt die Stadtverwaltung lahm. . Der Fachbereich Umwelt und Grün setzt zahlreiche Maßnahmen um, damit Straßenbäume dem Klimawandel trotzen. Bottrop überschreitet den Corona-Schwellenwert von 50 Neuinfektionen innerhalbe einer Woche - gerechnet auf 100.000 Einwohner. . Die Bottroper Schulen bereiten sich auf den Corona-Alltag nach den Herbstferien vor. BDKJ und Best stellen ein gemeinsames Programm vor. . Der erneute Lockdown sorgt für großen Frust bei den Gastronomen.

November

An der Hochschule Ruhr West starten 400 junge Leute online ins Wintersemester. Die Stadt sagt den Nikolausmarkt ab. Die Bottroper Kliniken sind wegen der neuen Corona-Welle in Sorge. . Die Polizei verschärft die Corona-Kontrollen. Die Caritas legt Beratungsstellen in der Fußgängerzone zusammen. Die Parteien im neu gewählten Stadtrat einigen sich auf die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister und die Neubesetzung seiner Fachausschüsse. Der Spielplatz am Eigener Markt wird wegen des geplanten Edeka-Marktes an anderer Stelle neu gebaut. . Wohnungslose dürfen länger im Hotel Boyer Hof bleiben. entsteht ein neues Wohnquartier. Die Stadt stundet dem Kirchhellener Movie Park eine Millionensumme an Gewerbesteuern. Die Klagen gegen Corona-Auflagen nehmen zu. . . Ein Paar gesteht den Missbrauch von Kindern. Paul Ketzer tritt erneut zur Wiederwahl als Vize-Chef der Stadtverwaltung an. Auch Bottrop muss ein Corona-Impfzentrum aufbauen. Das Modehaus Mensing ist pleite. Die Weihnachtsfeier für Alleinstehende wird abgesagt. Volle Schulbusse bereiten Eltern und Rektoren Sorge. Eine Baustelle teilt Ebel in zwei Teile.​

Dezember

. Kaufleute protestieren gegen Verkehrsberuhigungspläne an der Poststraße. . Das Rathausviertel putzt sich mit Adventsschmuck heraus. Kurz vor Weihnachten setzt eine wahre Paketflut ein. D. Die Stadt baut ihr Corona-Impfzentrum in einer Halle am Südring auf. Das Heinrich-Heine-Gymnasium stellt sich neuen Schülern und ihren Eltern im Internet vor. NRW-Bauministerin Scharrenbach überbringt OB Tischler Fördergelder zur Anmietung leerstehender Ladenlokalr in der Innenstadt. Das Studierendenwerk stellt seine Pläne für ein Wohnheim in Bottrop zurück. Die Stadt baut neue Kindergärten und richtet so mehr als 100 neue Kita-Plätze ein. Wegen des neuen Corona-Lockdowns bleiben in Bottrop viele Schüler zu Hause. Weil ein Lkw auf der A2 umstürzte, kommt es zu langen Staus. Das Corona-Impfzentrum am Südring ist betriebsbereit. Die Emschergenossenschaft eröffnet in Bottrop die weltweit größte solarthermische Anlage zur Trocknung von Klärschlamm. . Die Seniorenheime bereiten sich auf die Corona-Impfungen vor. Die Freizeitgesellschaft Ruhr kündigt die Modernisierung des Revierparks Vonderort an. Bottroper Hausärzte beurteilen die Antigen-Schnelltests skeptisch. Die Modekette Sinn übernimmt Mensing.​

Sehen Sie hier auch unsere Fotostrecke: "Das Jahr 2020 in Bildern"