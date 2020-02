Oskar ist gestürzt, hat sich verletzt und muss dringend in die Notfallambulanz. Wer weiß, dass Oskar ein großer, schwarzer Teddy ist, hält das zuerst für wenig tragisch. Die 13 Vorschulkinder, die „Schlaufüchse“ der Kita Quellenbusch, nahmen beim Besuch im Knappschaftskrankenhauses allerdings sehr viel Anteil an Oskars tragischem Schicksal und begleiteten das „Unfallopfer“ von der Einlieferung bis zur Heilung.

Begrüßt wird die Gruppe vom Leitenden Oberarzt Dr. Bernd Limper und dem Pflegeleiter Björn Stasch. Beide berichten, dass die Feuerwehr angerufen habe und auf dem Weg zum Krankenhaus sei. Gemeinsam erwartet die Gruppe Oskars dramatische Ankunft mit Blaulicht und Martinshorn.

Zur Erstversorgung in die Notfallaufnahme

Mit Blaulicht und Martinshorn wird Oskar in Knappschaftskrankenhaus eingeliefert. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Kinder betten Oskar auf die Liege und schieben den Patienten zur Erstversorgung in die Notaufnahme. Dort bekommt der plüschige Patient neben Schmerzmittel aus dem Tropf viele Streicheleinheiten und besorgte Fragen: „Geht es dir gut, Oskar?“ Nachdem Oskar einen Stützverband erhalten hat, wollen die Kinder natürlich auch einen haben, und bald tragen alle einen blauen oder roten Verband um den Arm. Der Arzt beruhigt: „Es geht alles wieder ab!“

Liebevoll betreut wird Oskar in den OP getragen, wo schon ein Anästhesist und eine Schwester warten und geduldig alle Schritte erklären. Oskar wird auf die OP vorbereitet und narkotisiert, wobei er zwischen verschiedenen Gerüchen wie Erdbeer oder Schoko aus der Sauerstoffmaske wählen kann. Der (künstliche) Herzschlag des Patienten auf dem Monitor wird umjubelt. Als beim Ultraschall die Frage auftaucht: „Wisst ihr, welche Organe es im Bauch gibt?“, kommt die überraschende spontane Antwort: „Süßigkeiten!“

Der Bauch steckt randvoll mit Leckereien

Das ist gar nicht so falsch, wie sich beim Röntgen herausstellt, denn Teddys Bauch steckt randvoll mit Leckereien. Die müssen natürlich operativ entfernt werden. Die „jungen Ärzte“ werden mit OP-Kittel und Haube versehen. Mit einer Kamera des OP-Simulators wird der Mageninhalt genau untersucht, vergrößert und von den Kindern mit einem Endoskop-Greifer entfernt. Die „geangelten“ Süßwaren dürfen die kleinen Operateure selbstverständlich behalten. Nach erfolgreicher OP geht es zurück zum Krankenwagen. Dort gibt es dann noch die „Notfalltüte“ mit Kuscheltier, Arztfiguren, Spritzenstiften und die verdienten Tapferkeitsurkunden.

In der Kita wird der Besuch in Gesprächen nachbereitet, kündigt Erzieherin Dorothee Beekhuis an. Die dazu gemalten Bilder und Fotos kommen in die „Schlaufuchs-Mappe“, die den Kindern nach Beendigung ihrer Kindergartenzeit ausgehändigt wird.

Aktion gibt es schon seit acht Jahren

Auf Anregung von Oberarzt Limper wird diese Aktion schon seit acht Jahren am Knappschaftskrankenhaus durchgeführt. Der Mediziner hatte die Idee, als seine eigenen Kinder die Kita Quellenbusch besuchten. Kinder erfahren so spielerisch die Abläufe im Krankheitsfall und den Umgang zwischen Arzt und Patient. Man habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, so könne Vertrauen aufgebaut werden, berichtet Limper. Die Resonanz sei sehr gut, „die Kinder verlieren dabei die Angst vor dem Krankenhaus, kennen die Abläufe und wissen wie es geht“.