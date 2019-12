Auffahrunfall Bottrop: Kleintransporterfahrer fährt an Ampel auf Pkw auf

Bottrop. Bei einem Auffahrunfall ist der Fahrer eines Kleintransporters leicht verletzt worden. Der Niederländer fuhr gegen den Wagen eines Bottropers.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Kleintransporterfahrer fährt an Ampel auf Pkw auf

Bei einem Auffahrunfall auf der Kirchhellener Straße ist am Mittwoch ein Kleintransporterfahrer (35) aus den Niederlanden leicht verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der 35-Jährige gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung „Am Limberg“ mit seinem Kleintransporter auf den Wagen eines Bottropers (60) auf, der an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.