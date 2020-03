Bottrop. Der Discounter will vom Kraneburger Feld in Bottrop aus bis zu 100 Filialen beliefern. Die Entscheidung fällt Mittwoch. Das ist Lidls Konkurrenz.

Der Discounter Lidl und die Baumarktkette Toom gehören zu vier Bewerbern, die aus Sicht der städtischen Wirtschaftsförderer und Stadtplaner nach dem Ikea-Aus für eine Ansiedlung auf dem Kraneburger Feld an der B 224 in Frage kommen. Die beiden anderen Interessenten sind zwei Unternehmen, die vor allem auf die Entwicklung von Logistik-Standorten und Industrieparks spezialisiert sind. Vorgesehen ist, dass die Mitglieder der Ratsausschüsse für Wirtschaftsförderung und für Stadtplanung am kommenden Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung hinter verschlossenen Türen über die Ansiedlung beraten. Sie sollen sich dann für einen der vier Bewerber entscheiden.

Der Lidl-Konzern will laut Verwaltung in Bottrop eine Regionalgesellschaft gründen. Vom Kraneburger Feld aus soll die neue Lidl-Tochter dann zwischen 80 und 100 Filialen im Umkreis Bottrops beliefern und verwalten. Lidl gibt der Stadt eine Reihe von Garantien an die Hand: zum Beispiel regelmäßige Gewerbesteuer-Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Der Konzern verspricht sichere und unbefristete Arbeitsplätze sowie die Bezahlung seiner Mitarbeiter nach Tarif bei einem Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde. Lidl sagt außerdem eine möglichst umweltfreundliche Bauweise und den Einsatz von Lkw mit Gasantrieb an dem geplanten Bottroper Firmensitz zu. Solche Lkw seien nicht nur leiser als Diesel-Transporter, sondern verursachten auch bis zu 90 Prozent weniger CO2 und Feinstaub.

Pflanzenzentrum von Toom ist längst zu klein geworden

Das Kraneburger Feld liegt an der Bundesstraße 224. Es war zunächst für Ikea reserviert. Foto: Nadine Horn / Bottrop

Eine weitere Bewerberin, die Oberbürgermeister Bernd Tischler den Ratsvertretern in einem internen Papier zur Auswahl gibt, ist die Rewe-Gruppe mit der Baumarkt-Kette Toom. Sie ist in Bottrop schon mit einem Toom Pflanzen-Zentrum an der Oberhausener Straße vertreten. Die zwischen 300 Mitarbeiter - und in der Hochsaison arbeiten dort weitere 110 Zeitarbeiter - binden zum Beispiel Schnittblumen und Blumengestecke für die Märkte von Rewe und Penny. Das Pflanzenzentrum sei allerdings längst zu klein. Toom sucht schon seit Jahren Platz für einen Neubau. Die Rewe-Gruppe möchte nun auf dem Kraneburger Feld für rund 110 Millionen Euro einen zweigeschossiges, so genanntes Green Building nach hohen ökologischen Standards mit einer Gesamtfläche von 83.000 Quadratmetern bauen.

Dritter Interessent ist das weltweit tätige und auf Logistikzentren und Industrieparks spezialisierte Unternehmen Frasers Property Industrial (FPI) mit seinem deutschen Hauptsitz in Köln. Frasers will in Bottrop einen Firmenpark schaffen, in dem Logistikbetriebe, produzierendes Gewerbe und Dienstleister Platz hätten. Die Kölner planen dazu auf dem Kraneburger Feld drei bis vier Gebäude. Zu den Mietern in ihren Firmenparks gehören zum Beispiel Unternehmen wie Edeka, Siemens, Bosch, Keramag, VCK Logistik oder der Paketversand Hermes. Auch in Duisburg haben die Kölner schon ein Logistikzentrum im Gewerbepark an der Rheindeichstraße errichtet.

Möglicher erster Mieter gab seine Zusage schließlich doch nicht

Bewerber Nummer vier ist die Ottawa-Immobilien-Gesellschaft, die für den Berliner Logistikzentren-Entwickler NVELOP tätig wird. Die Berliner wollen auf dem Kraneburger Feld demnach auch ein Logistikzentrum bauen. Ein erster möglicher Mieter hat seine Zusage bisher allerdings doch nicht gegeben, heißt es. Die Immobilienfirma arbeite daher derzeit intern noch an Alternativen, die sie erst am kommenden Mittwoch im Rathaus vorstellen wolle.