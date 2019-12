Bottrop. In Bottrop ramponierte ein Lastwagen beim Verlassen eines Firmengeländes eine Mauer so sehr, dass diese einstürzte. Der Lkw-Fahrer aber fuhr weg.

Bottrop: Mauer stürzt nach Unfall auf parkendes Auto

Eine Mauer stürzte ein, nachdem sie ein Lkw auf einem Grundstück an der Brakerstraße beschädigt hatte. Dabei fiel sie auf einen dahinter zum Parken abgestellten blauen VW Golf und beschädigte den Pkw. Wie die Polizei berichtet, hatte ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer die Mauer beim Verlassen des Grundstückes beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich allerdings nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr davon. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 8000 Euro.

Auf dem Parkplatz am Südring-Center kam es nach Angaben der Polizei kurz vor Weihnachten zu einer weiteren Unfallflucht. Dort hatte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen in der Mittagszeit des Heiligabends einen parkenden schwarzen VW Golf beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Den Sachschaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei wegen der Unfallfluchten dauern an

Auf einem Parkplatz an der Münsterstraße in Kirchhellen schließlich hatte ein unbekannter Autofahrer am Montagabend einen grauen VW Tiguan beschädigt und war fortgefahren, ohne die Polizei oder den Halter des geparkten Pkw von dem Unfall zu informieren. Die Ermittlungen dauern in allen Fällen an, berichtet die Polizei.