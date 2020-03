Bottrop: Mit Messer bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

Bottrop. In einer Tankstelle am Ostring hat ein Unbekannter die Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er entkam mit seiner Beute.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, eine Tankstelle am Ostring in Bottrop überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht.

Laut Polizei kam der Mann in den Verkaufsraum der Tankstelle und gab zunächst an, eine Schachtel Zigaretten kaufen zu wollen. Er zog dann ein Messer, bedrohte die Angestellte (39) und forderte Bargeld. Er packte das Geld in eine mitgebrachte dunkelblaue Tasche und flüchtete in Richtung Prosperstraße.

Eine Täterbeschreibung liegt vor

Der Täter wird so beschrieben: etwa 20 Jahre alt und 1,75 bis 180 Meter groß. Er trug einen dunkelgrauen Jogginganzug mit Kapuzenshirt und weiße Turnschuhe. Er hatte einen Vollbart und hatte sich mit einem weißen Einweg-Mundschutz maskiert.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0800/2361 111 beim Fachkommissariat zu melden.