Der Movie Park hat in dieser Saison einen Besucherzuwachs um mehr als sieben Prozent im Vergleich zur Vorsaison erzielt. Als Besuchermagneten erwiesen sich einmal mehr das Halloween-Horror-Festival im Herbst, aber auch der neue Sektor „Adventure Bay“ um die Kinderfernsehserie PAW Patrol. Das gute Wetter trug ebenfalls zu dem Erfolg bei. Schon jetzt steht fest, dass das Halloween-Spektakel im Kirchhellener Freizeitpark auch in der kommenden Saison wieder 23 Tage lang dauern wird. Saisonstart ist am 23. März 2020.

„Dieses Jahr haben wir unseren Besuchern mehrere Neuheiten präsentiert, die sehr gut angenommen wurden“, freut sich Geschäftsführer Thorsten Backhaus über den Publikumserfolg. So seien wegen des neuen PAW Patrol-Bereiches zahlreiche Familien mit Kindern in den Movie Park gekommen. Die Themenwelt um die TV-Welpen war im Mai eröffnet worden. Zu ihren Attraktionen gehören ein neuer Spielplatz und der bekannte PAW Patrol Kommandoturm. „Auch mit der Umgestaltung von ‚Area 51 - Top Secret‘ konnten wir bei den Gästen punkten“, hält der Thorsten Backhaus zufrieden fest. In dem umgestalteten „Bermuda Dreieck“ können die Gäste fantasievolle Geschichten rund um das berühmte US-Sperrgebiet am Groom Lake in der Wüste Nevadas erleben.

Movie Park-Team ist stolz auf neue Horror-Attraktionen

„Neben den neuen Attraktionen hat uns auch das Wetter positiv in die Karten gespielt“, sagte der Geschäftsführer, bevor er sich und sein Team in die fast viermonatige Winterpause verabschiedete. Sowohl das gute Wetter zu Ostern als auch der Sommer ohne längere Hitzewellen sei hilfreich gewesen. „Auch die Entwicklungen unseres Reiseveranstalters Movie Park Holidays sind sehr erfreulich. Zahlreiche Besucher haben die Möglichkeit wahrgenommen, gleich zwei Tage im Park zu verbringen. Die gute Zusammenarbeit mit unseren rund 50 Partnerhotels konnten wir weiter vertiefen“, zieht Backhaus eine positive Saisonbilanz.

Als Monster verkleidete Darsteller ziehen durch den Movie Park. Das Horror Festival ist ein starker Besuchermagnet. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nach wie vor ein besonders starker Besuchermagnet ist das Halloween Horror Festival für den Freizeitpark, bei dem diesmal 280 als Monster verkleidete Statisten durch die Straße zogen. Wegen des großen Erfolges hatte der Movie-Park das gruselige Spektakel um drei auf insgesamt 23 Tage verlängert. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Halloween Horror Festival 2019 und den Ideen, die unser Team dieses Jahr umgesetzt hat. Besonders stolz sind wir auf die neue Horror-Attraktion ‚Project Ningyo‘. Das Horrorhaus wurde von den Besuchern richtig gut angenommen“, sagte Projektleiter Manuel Prossotowicz. Auch die Verlängerung des Horrorfestivals habe sich gelohnt.

Lichtspektakel kamen bei Gästen im Movie Park gut an

In der neuen Horror-Attraktion „Project Ningyo“ konnten schaurige Geheimnisse um das Unternehmen lüften, das mit seinem Jugendserum „Ningyo“ für ewige Schönheit wirbt. Zum Erfolg des Horrorfestivals trugen auch der auf Stephen King’s Roman basierende 4-D-Film „ES“, eine neue Hypnose-Show sowie das Licht- und Laserspektakel zur Verabschiedung der Besucher bei.