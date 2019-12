Bottrop: Müllabfuhr verschiebt sich zu den Feiertagen

Rund um die kommenden Feiertage verschieben sich in Bottrop die Müllabfuhr-Termine.

Bottrop. Die Bottroper Müllabfuhr ist an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr nicht im Dienst. Die Leerung der Tonnen verschiebt sich. Eine Übersicht:

Aufgrund der kommenden Feiertage verschiebt sich die Abfuhr der Mülltonnen. Laut Best werden am 25. und 26. Dezember sowie 1. Januar die Restmülltonnen, Gelben Tonnen und Altpapiertonnen in Bottrop nicht geleert. Die Abholung findet stattdessen – je nach Feiertag – einen Tag vorher oder einen Tag später als zum üblichen Abfuhrtermin statt.

Im einzelnen verschieben sich die Termine der Müllabfuhr rund um die Weihnachtsfeiertage so: von Montag, 23. Dezember, auf Samstag, 21. Dezember; von Dienstag, 24. Dezember, auf Montag, 23. Dezember; von Mittwoch, 25. Dezember, auf Dienstag, 24. Dezember; von Donnerstag, 26. Dezember, auf Freitag, 27. Dezember und von Freitag, 27. Dezember, auf Samstag, 28. Dezember.

Rund um den Neujahrstag (1. Januar) gelten folgende Verschiebungen: von Mittwoch, 1. Januar, auf Donnerstag, 2. Januar; von Donnerstag, 2. Januar, auf Freitag, 3. Januar; von Freitag, 3. Januar, auf Samstag, 4. Januar.

Infos gibt es auch auf der Internetseite www.best-bottrop.de