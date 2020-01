Die Polizei sucht Zeugen für einen Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz in Bottrop (Symbolbild).

Bottrop. Ein Recklinghäuser gerät in Bottrop in einen Streit mit mehreren Männern. Einer schlägt ihm ins Gesicht. Und die Börse soll gestohlen worden sein.

Bottrop: Nach Streit auf dem Berliner Platz fehlt die Börse

Auf dem Berliner Platz in Bottrop ist ein 27-Jähriger aus Recklinghausen am Freitag, gegen 23 Uhr, mit mehreren Männern in Streit geraten. Das berichtet die Polizei jetzt. Im Verlauf des Streits schlug ihm einer dieser Männer ins Gesicht. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte kurze blonde Haare und trug eine hellgraue Gucci-Strickjacke.

Nach eigener Aussage sei ihm bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse gestohlen worden, ohne dass er Angaben zum Täter machen kann. Die Personen aus der Gruppe waren alle 20 bis 30 Jahre alte Männer, die dunkel gekleidet waren. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800/2361 111 zu melden.