Bottrop: Oberbürgermeister kritisieren neue Notdienstregel

Die Kassenärztliche Vereinigung ordnet den Notdienst der Augenärzte neu. Das hat Folgen für die Menschen in Bottrop aber auch im Kreis Recklinghausen und in Gelsenkirchen. Denn sie finden ihren Ansprechpartner in Notfällen künftig in Bochum. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit und das stößt auch schon auf Protest – sogar die Oberbürgermeister von Bottrop und Gelsenkirchen äußern sich.

Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler kritisiert die Neuordnung des augenärztlichen Notdienstes. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Aber der Reihe nach: Seit dem 1. Februar ist der augenärztliche Bereitschaftsdienst zentral in Bochum zu erreichen. Wer außerhalb der regulären Praxis-Öffnungszeiten einen Augenarzt braucht, der findet einen Ansprechpartner nun in der zentralen augenärztlichen Notfallpraxis am Knappschaftskrankenhaus in Bochum. Die ist immer Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie am Wochenende besetzt.

KVWL spricht von „klaren Strukturen“

„Wir schaffen auf diese Weise transparente und klare Strukturen im augenärztlichen Bereitschaftsdienst sowie eine einheitliche Anlaufstelle für Patienten, die mittwochs und freitags nachmittags, an Wochenenden oder Feiertagen augenärztliche Hilfe benötigen.“ So beurteilt Dr. Gerhard Nordmann, erster Vorsitzender der KVWL, die Neuordnung.

Bisher haben die Augenärzte in Bottrop, Gelsenkirchen und dem Kreis Recklinghausen den Notdienst dezentral in ihren jeweiligen Praxen organisiert. Für Nordmann liegt der Vorteil auf der Hand: „Stattdessen können sich Patienten direkt an die zentrale augenärztliche Notfalldienstpraxis in Bochum wenden und müssen somit keine Zeit mehr für die Suche nach dem diensthabenden Augenarzt aufwenden.“ Patienten hätten also zunächst herausfinden müssen, in welcher Stadt und wo genau der diensthabende Augenarzt praktiziert.

Notfallpraxis der Augenärzte ist angebunden an die Augenklinik in Bochum

Frank Baranowski, der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen ist mit der Neuorganisation ebenfalls nicht einverstanden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein weiterer Vorteil der Neuorganisation, so Vanessa Pudlo, Sprecherin der KVWL, sei die direkte Anbindung an die Augenklinik in Bochum. In wirklich akuten Notfällen könne dann dort sofort weiter geholfen werden.

Doch längst nicht überall kommt diese Neuorganisation, die die KVWL angestoßen hat, gut an. Im Gegenteil: Die beiden Oberbürgermeister von Bottrop und Gelsenkirchen, Bernd Tischler und Frank Baranowski, kritisieren die jetzt neu geltende Regelung. Dass Bottroper und Gelsenkirchener in Notfällen bis nach Bochum sollen, stößt ihnen sauer auf.

Oberbürgermeister verärgert über die Einteilung nach Verwaltungsbezirken

So ärgert sich Bottrops OB Bernd Tischler: „Wenn jemand im Internet oder per Telefon im Notfall nach Hilfe sucht, sollte er die nächstliegende Notfallklinik benannt bekommen und nicht eine weit entfernte, nur weil er zufällig in einem anderen Verwaltungsbezirk wohnt.“

Aus der Sicht der beiden Stadtoberhäupter wirft die Neuorganisation auch eine Reihe von Fragen auf. Wo rechnet Baranowski vor: „Von Gelsenkirchen bis zur zentralen augenärztlichen Notfalldienstpraxis am Knappschaftskrankenhaus Bochum sind es locker 30 Minuten mit dem Auto, mit Bus und Bahn allerdings schon weit über eine Stunde. Hat es wirklich keine anderen Lösungen gegeben?“

Bottroper können auch augenärztlichen Notdienst in anderen Städten nutzen

Zudem fragt er nach den Umständen, die diese Neuordnung nötig gemacht haben. Die KVWL-Aussagen zu mehr Transparenz und „klaren Strukturen“ will Baranowski so wohl nicht einfach stehen lassen. Auch er kritisiert die Einteilung anhand von Verwaltungsbezirken.

Grundsätzlich müssten die Bottroper nicht unbedingt nach Bochum. Vanessa Pudlo: „Dort machen wir lediglich ein Angebot.“ Es stehe jedem Patienten frei, sich über Notdienste in anderen Städten zu informieren und diese Praxen dann zu nutzen. Allerdings: In Bochum könnten sie möglicherweise auf ihren bekannten Augenarzt treffen, denn die Bottroper Augenärzte absolvieren ihren Notdienst nun ebenfalls dort.

Gespräche zwischen den Städten Bottrop und Gelsenkirchen sowie der KVWL

Die beiden Stadtoberhäupter jedenfalls wollen nun über die jeweiligen Gesundheitsdezernenten die Verantwortlichen der KVWL zu einem Gespräch einladen. Ein solches Gespräch werde wohl noch in diesem Monat stattfinden, so Vanessa Pudlo, Sprecherin der KVWL. Dann sollen Probleme angesprochen und offenen Fragen geklärt werden – im Sinne einer guten Zusammenarbeit. Möglichen Ergebnisse wollte sie im Gespräch mit der Redaktion nicht vorgreifen. Nur soviel: Es sehe nicht danach aus, als das die Reform rückgängig gemacht wird.

Informationen über die nächstgelegene allgemeine oder fachärztliche Notfalldienstpraxis erhalten Patienten auch unter der zentralen Telefonnummer 116117.