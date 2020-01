Bottrop. Bottrops OB Bernd Tischler strebt seine dritte Amtszeit an. Er ist der erste Kandidat in der Stadt, den eine der Parteien offiziell benannt hat.

Bottrop: Oberbürgermeister Tischler tritt zur Wiederwahl an

Oberbürgermeister Bernd Tischler stellt sich im September erneut der Wahl zum Oberbürgermeister. „Es gib kein schöneres Amt, als Oberbürgermeister von Bottrop zu sein“, sagte Tischler. Es wird seine letzte Kandidatur als Oberbürgermeister sein. Der Oberbürgermeister ist jetzt etwas mehr als zehn Jahre lang im Amt und bewirbt sich für weitere fünf Jahre um diese Position.

Tischler ist im Sommer 60 Jahre alt geworden. Er ist Spitzenkandidat der SPD. „Ich freue mich sehr“, kommentierte SPD-Vorsitzende Sonja Voßbeck Tischlers erneute Kandidatur. Der SPD-Spitzenkandidat sei in einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung unter großem Beifall nominiert worden. „Bernd Tischler ist der beste Kandidat und Oberbürgermeister, den sich die Stadt nur wünschen kann“, unterstrich die SPD-Vorsitzende.

Tischler wirbt um die Unterstützung alle Bottroper Bürger

Bernd Tischler verspürt aber auch außerhalb seiner Partei Rückenwind. Er spricht von positiven Rückmeldungen aus der Stadt. „Ich werbe um die Unterstützung aller Bottroperinnen und Bottroper über alle Parteigrenzen hinweg“, sagte der Oberbürgermeister daher auch.

Er wolle weiter daran mitarbeiten, Bottrop auch in der Nachbergbauära voranzubringen. „Die Demut vor dem Amt ist mir nicht verloren gegangen. Ich bleibe mit beiden Beinen auf dem Boden“, versicherte der Oberbürgermeister. „Ich bin - im positiven Sinne - besessen davon, diese Stadt zur Blüte zu bringen“, sagte Tischler. Seine offizielle Antrittsrede zur Wahl wird er beim Neujahrsempfang der SPD am Sonntag, 19. Januar, ab 11 Uhr in der Gaststätte „Cottage“ halten.