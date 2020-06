Bottrop: Parkender Pkw auf Weusterstraße ausgebrannt

Feuerwehrleute bringen an der Weusterstraße den Brand des Pkw unter Kontrolle.

Bottrop. Totalschaden: Bei den Löscharbeiten der Feuerwehrleute musste die Straße in dem Gewerbegebiet in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Ein Pkw aus Oberhausen ist am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der Weusterstraße im Bottroper Gewerbegebiet West vollständig ausgebrannt. Eine Zeugin, die den Brand als erste bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert hatte, erklärte, das Fahrzeug hätte schon seit Wochen in der Parkbucht gestanden, ohne dass es zwischendurch bewegt worden sei.

Als die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen an Ort und Stelle eintraf, stand der Wagen bereits voll in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten war die Straße in beide Richtungen gesperrt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden

Die Polizei befragte einige umstehende Passanten, jedoch hatte niemand die Entstehung des Brandes beobachte, sodass die Bandursache unklar ist. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, weitere Fahrzeuge wurden nicht schädigt. Personen wurden nicht verletzt.