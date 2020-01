Bottrop: Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren erneut

Zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst am ZOB Präsenz gezeigt und Kontrollen durchgeführt. Diesmal begannen die Ordnungshüter mit ihren Kontrollen zur Mittagszeit – aus gutem Grund.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst arbeiten zusammen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Es gehe darum, so Einsatzkoordinator Jens Plogmann, auch zu Zeiten vor Ort zu sein, zu denen viele Normalbürger unterwegs sind. Gleichzeitig wollen die Ordnungshüter aber auch ein Zeichen setzen, wonach jedermann jederzeit am ZOB kontrolliert werden könne. Deshalb dürfe es bei solchen Kontrollen keine Regelmäßigkeit geben. „Es bringt ja nichts, wenn man sich ausrechnen kann, wann wir hier vor Ort sind.“

Kinder und Jugendliche haben viele Fragen

Diesmal begann es also zur Mittagszeit, als besonders viele Schüler den Busbahnhof nutzten. Drei Einsatzwagen haben die Ordnungshüter demonstrativ in der Mitte des Platzes aufgestellt und beantworten geduldig die vielen Fragen, die vor allem von den Kindern und Jugendlichen kommen. Denn auch darum gehe es, sagt Plogmann. „Wir wollen hier ansprechbar sein, Fragen beantworten und auch Hinweise entgegennehmen.“

Am 14. und am 23. Dezember fanden die ersten großen Kontrollen rund um den ZOB statt. Am Dienstag nun stand vor allem der Busbahnhof selbst im Fokus der Ordnungshüter, außerdem waren KOD und Polizei gemeinsam in den Fußgängerzonen unterwegs. Dabei ging es auch um vermeintliche Kleinigkeiten wie etwa die achtlos weggeschnippte Kippe, das ausgespuckte Kaugummi oder auch den Radfahrer, der verbotenerweise durch die Fußgängerzone gefahren ist.

Polizei und KOD festigen ihre Ordnungspartnerschaft in Bottrop

Auch solche Ordnungswidrigkeiten habe man im Blick, sagt Stefan Pietz, der Leiter des KOD. „Wir wollen die Ordnungspartnerschaft mit dem KOD weiter festigen“, sagt Plogmann und Pietz ergänzt: „Wir füllen die Ordnungspartnerschaft derzeit mit Leben.“

Von den Passanten gibt es viel Zustimmung zum Vorgehen von Polizei und Ordnungsdienst. Es sei Zeit, dass die Ordnungshüter hier Präsenz zeigen, findet ein Fahrgast. Man könne es sich nicht erlauben, hier etwas einreißen zu lassen, daher sei es gut, wenn Polizei und KOD nun konsequent vorgingen, lobt ein anderer, der auf seinen Bus wartet.

Zu den Ergebnissen der erneuten Kontrolle will sich die Polizei am Mittwoch äußern.