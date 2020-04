Bottrop: Polizei verhaftet mutmaßlichen Einbrecher

Bottrop. Einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses war ein unbekannter Mann im Hause aufgefallen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Einbrecher stellen.

Auf frischer Tat erwischte die Polizei am Mittwochmorgen in Bottrop eine mutmaßlichen Einbrecher. Gegen 3.20 Uhr fiel einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Scharnhölzstraße ein 38-jähriger Mann auf, der nicht in das Haus gehörte. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den Mann dann im ersten Obergeschoss antreffen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann möglicherweise in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses einbrechen, die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann dann mit zur Wache.