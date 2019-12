Bottrop: Rechnungsprüfer auf dem Weg zum neuen Kämmerer

Bottrop. Bottrops Kämmerer Willi Loeven geht im März 2020 in Pension. Sein Nachfolger steht so gut wie fest. Am Dienstag stellt er sich offiziell vor.

Joachim Brunnhofer ist einziger Kandidat als Nachfolger von Stadtkämmerer Willi Loeven. Brunnhofer ist Leiter des Bottroper Rechnungsprüfungsamtes. Er wird sich am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates offiziell vorstellen und in einem Vortrag seine Vorstellungen und Ziele für die Leitung des städtischen Finanzressorts darlegen. Der künftige Kämmerer soll sein Amt am 1. April 2020 antreten.

Die Beigeordneten-Stelle des Stadtkämmerers war Ende September ausgeschrieben worden, weil der amtierende Kämmerer, Willi Loeven, nach 48 Dienstjahren bei der Stadtverwaltung im März 2020 in Pension gehen wird. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Das Personalressort der Verwaltung legte dem Stadtrat daraufhin eine Liste mit sechs Bewerbern und einer Bewerberin für die Stelle des Stadtkämmerer vor. Drei dieser Kandidaten hatten ihre Bewerbungen allerdings wieder zurückgezogen, und der einzigen Bewerberin fehlten die geforderten Voraussetzungen für das Amt.

Ehrenamtlich engagiert er sich bei der Arbeiterwohlfahrt

Der Bottroper Stadtkämmerer Willi Loeven geht im März 2020 in den Ruhestand. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die drei verbliebenen Bewerber sollten sich eigentlich heute im Finanzausschuss des Rates vorstellen. „Zwei haben ihre Bewerbungen aber sehr kurzfristig zurückgenommen, einer erst am Montagvormittag“, sagte Stadtsprecher Ulrich Schulze. Somit bleibt Joachim Brunnhofer als einziger Kandidat für das Spitzenamt bei der Stadt übrig. Ehrenamtlich engagiert sich der Rechnungsprüfer bei der Arbeiterwohlfahrt. Er ist Vorsitzender des AWO-Unterbezirks Gelsenkirchen/Bottrop.

Der neue Bottroper Stadtkämmerer wird voraussichtlich in der Sitzung des Stadtrates am Dienstag in einer Woche gewählt. Seine Amtszeit beträgt acht Jahre und dauert bis Ende März 2028.