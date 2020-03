Bottrop. Sensoren an Straßenlaternen überwachen nun in Bottrop die Luftqualität. Das Pilotprojekt soll helfen, den Verkehr intelligent zu steuern.

An 24 Straßenlaternen in Bottrop wurden Sensoren angebracht, die nun in einem etwa 30 Quadratkilometer großen Areal die Luftqualität ermitteln sollen. Die Sensoren messen Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozonwerte, aber auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Werte zur Ermittlung der Luftqualität.

Der Geschäftsführer Innovation City Management, Burkhard Drescher, OB Bernd Tischler, Bernhard Lüschper und der technische Beigeordnete, Klaus Müller (v. l.) haben das Projekt vorgestellt und deuten auf einen der Sensoren. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Die Messstellen sind fast kreisförmig um die Stadtmitte herum angeordnet, neben dem Innenstadtbereich sind auch neuralgische Stellen wie Knotenpunkte, Ein- und Ausfallstraßen in Fuhlenbrock, Lehmkuhle, Batenbrock oder Welheim mit Messstellen ausgestattet. Man habe zwar auch in der Vergangenheit Messungen durchgeführt, aber „mit diesem Projekt gehen wir nun in die Fläche“ erklärte Oberbürgermeister Bernd Tischler bei der Vorstellung des „Air Quality Projekts“.

Ziel ist saubere Luft in Bottrop

Saubere Luft sei eines der erklärten Ziele für Bottrop und nun würden sich neue Möglichkeiten ergeben, die „wir bislang nicht hatten.“ Man könne nun Verkehrsmaßnahmen mit Umweltmaßnahmen kombinieren, der Verkehr könne ein Stück weit intelligenter gesteuert und entlastet werden. Notwendige Umleitungen oder Tempolimits könnten nun auch technisch belegt werden.

Idealerweise solle es zukünftig dauerhaft an keiner Stelle der Stadt zu Luftproblemen kommen. Von der steigenden Lebensqualität würden dann alle Bottroper Bürgerinnen und Bürger profitieren.

Messwerte können genutzt werden, um den Verkehr zu steuern

Der zuständige Beigeordnete Klaus Müller erinnerte an die Gegensteuerungen nach den Messungen an der Peterstraße, die dazu geführt hätten, dass dort die Emissionen die gesetzlichen Grenzwerte nicht mehr überschritten.Die Messstation des Landes in Welheim an der Kokerei sei eine Einzelstation, die ganz andere Werte messe, erklärte Müller.

Bottrop sei immer noch eine Art „Labor“ erläuterte Burkhard Drescher, Geschäftsführer Innovation City. Man dürfe dabei auch Visionen haben über intelligente Verkehrssteuerung mit intelligenten Optionen. Diese Technologie habe eine langfristige Perspektive, man könne sich über die erfassten Umweltwerte eine Ampel- oder Parkraumsteuerung ebenso vorstellen, wie die Lenkung des innerstädtischen Verkehrs über Navigationsgeräte.

Daten der Sensoren werden in Echtzeit gesendet uns ausgewertet

Träger des Projekt ist die Smart Pole Factory bei innogy, deren Leiter Bernhard Lüschper Bottrop sogar als „Reallabor“ für die Infrastruktur der Stadt der Zukunft bezeichnete. Über die Straßenlaternen habe man die Möglichkeit, „Blicke in die Zukunft der Verkehrssteuerung zu tun.“ Die Messung der Luftqualität würde in Bottrop erstmals in einem großen, zusammenhängenden Bereich ermöglicht.

Die Daten der einzelnen Sensoren werden in Echtzeit an eine Plattform gesendet. Dort können Veränderungen festgestellt und anschließend nach der Übermittlung an die Stadt Maßnahmen bei langfristigen Veränderungen beraten werden.

Daten sollen für alle Bottroper einsehbar gemacht werden

Laut Müller und Lüschper geben die ersten Messwerte keinen Anlass zur Besorgnis, man sei in Bottrop noch im grünen Bereich. Die Daten sollen für die Bürger einsehbar gemacht werden. In der zweiten. Jahreshälfte will die Stadt die ersten Daten über das städtische Informationssystem „Icris“ veröffentlichen.