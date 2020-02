Bottrop: Stadtprinzenpaar genießt sein närrisches Heimspiel

„Heute wird es königlich!“ verkündete Birgit Semjutha, Vorsitzende der KG Batenbrock 2000, vor der Prunksitzung. Sie hatte nicht zu viel versprochen. Der ausverkaufte Pfarrsaal von St. Joseph strahlte in königlichem Gold an den Wänden. Säulen und Kandelaber standen neben Thronsesseln auf der Festbühne. Schließlich stellt die KG Batenbrock in dieser Session das Stadtprinzenpaar. Das Motto des Abends laute dementsprechend: „Bei der KGB Zuhause, macht das Prinzenpaar `ne große Sause!“ Der Auftritt von Denise I. (Weise ) und Christoph I. (Schliwka) war dann auch der gefeierte Höhepunkt des Abends.

Präsident und Moderator Jens Abshagen im Narrenkostüm verkündete „Blaues Blut kommt in den Saal“, bevor Hunderte von Leuchtstäben mit Kronen den Einmarsch der Tollitäten illuminierten. Die Narrenfürsten genossen sichtlich den umjubelten Empfang, man „habe sich wie Stars gefühlt“, gestand Denise I. Das Publikum verlangte daraufhin „Selfies“. Selbstverständlich trugen die Hoheiten ihre Proklamation vor: „Singen,Tanzen, Lachen - gemeinsam in Bottrop Karneval machen.“ Auch hier ging der rigorose Befehl an die eigenen Narren, bis Aschermittwoch habe nur Stimmung zu herrschen.

Garde junger Tänzerinnen und betagter Herren tanzte den Bottrop-Style

Gute Laune und bunte Kostüme brachten die Karnevalisten mit zur Prunksitzung des Bottroper Stadtprinzenpaares. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Selbstverständlich war auch der ungewöhnliche Tanz und Gesang „Bottrop-Style“ (Wir feiern Karneval) der „gemischten“ Garde mit den jungen Tänzerinnen und den „betagteren“ Herren der „Statt-Wache. Die Tänzerinnen und Tänzer sind zwischen 17 und 61 Jahren alt und bringen gemeinsam Schwung auf die Bühne. Die Zugabe wäre fast an den trockenen Kehlen gescheitert: „Nicht mal beim Heimspiel gibt es was zu trinken.“ Dem „grausamen“ Notstand konnte aber schnell abgeholfen werden. Für den weiteren Abend hatte sich das Prinzenpaar keine neuen Termine aufgehalst und konnte so ihr „Heimspiel“ als Gastgeber in den Thronsesseln genießen.

Ein buntes Programm umrahmte den „königlichen“ Auftritt. Nach dem Tanz der Juniorgarde übernahm Steven Alan mit seiner Bühnenshow mit Pyrotechnik, Rauch- und Lichtshow. Bei Party- und Schunkelliedern wie „So ein Tag... „ oder „Oh, wie ist das schön“ ging die Post ab. Der Sänger schaffte ein „Dreigestirn“ aus dem Publikum auf die Bühne. „Ihr macht jeden Sch ... mit...“ lobte er das Narrenvolk. Atemberaubend war seine perfekte Performance am Schlagzeug.

Bauchrednerpuppe treibt Späße mit OB Tischler und SPD-MdB Gerdes

Die Batenbrocker verstehen zu feiern. Das bewiesen die Karnevalisten beim Fest der KG Batenbrock. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Lachen ist gesund“ überschreiben Ette und Lilly ihr Programm. Egbert „Ette“ Brede ist als Bauchredner etwas im Hintergrund, Großpuppe Lilly weiß sich immer in den Vordergrunge zu drängen. Lilly hat rote Struwwelhaare und eine große Klappe, besser gesagt, ist „rotzfrech.“. Sie riskiert eine „dicke Lippe“, scheut vor frivolen Anzüglichkeiten nicht zurück und muss immer wieder zur Ordnung gerufen werden.

Lilly geht auf alles im Saal ein, was ihr auffällt. Oberbürgermeister Bernd Tischler wird angezockt. „Du hast die Karte bestimmt umsonst gekriegt!“ und Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes muss die schwierige Frage beantworten: „Gibt es die SPD eigentlich noch?“ Kanzlerin Angela Merkel ist der „sprechende Hosenanzug“, der die Frisurschablone verloren ging.