Bottrop: Tanzgarden liefern glanzvolle Momente

Bei den Karnevalisten der KG Boy sind die Garden nach wie vor das Aushängeschild. Sie brachten bei der Prunksitzung der KG Boy in der Aula Welheim am Samstagabend wieder ihre tollen Tänze auf die Bühne und lieferten glanzvolle Momente. Schon im Vorprogramm begeisterte die Minigarde mit den fünf- bis achtjährigen Mädchen das Publikum, das die Ränge bis auf den letzten Platz füllte. Auch die Garde mit den Acht- bis Zwölfjährigen, die einen Showtanz zum Thema „Ab in den Süden“ und „Surfen auf dem Baggersee“ auf die Bühne brachte, kam so gut an, dass sofort nach einer Zugabe gerufen wurde.

Let’s dance war fast schon Programm

Der Präsident der KG Boy, Frank Feser, gab den Startschuss für ein „strammes Programm“. Was folgte, war ein Feuerwerk der guten Laune. Der Gardetanz des KG Boy wurde mit lautem Klatschen begleitet, bevor Humorist und Sänger Anton Klopotek auftrat, zu dessen Beiträgen kräftig geschunkelt, gesungen und geklatscht wurde. Ihren Showtanz hatte die KG Boy-Juniorgarde als Ausdruckstanz gestaltet zu Liedern wie „What a Feeling“ oder „Let`s dance“.

Prunksitzung der KG Boy 1960: Einzug in die Aula Welheim. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zum Programm der Prunksitzung zählte eine Musikshow, bei der Dirk Scheffel ans Xylofon trat. Dann war es Zeit für den Einzug des Stadtprinzenpaares Denise I. und Christoph I. Als Büttenredner trat Bauer Heinrich Schulte-Broemmelkamp auf. Zwischendurch gab es Showtänze der Senioren- und Männergarden und zum Abschluss das Finale mit „De Froende“.

Ehrengäste aus der ganzen Stadt

Wie gewohnt waren wieder zahlreiche Ehrengäste, darunter Oberbürgermeister Bernd Tischler und Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff anwesend. Auch das Prinzenpaar der Plattdeutschen als bürgerliche Gesellschaft aus Fuhlenbrock, Peter II. und Anita I., gaben sich die Ehre und wurden von Präsident Frank Fester begrüßt, der die Sitzung moderierte. Kräftig unterstützt wurde er von Sitzungspräsident Azubi Lars van de Sand.

So geht es weiter

Mit der Prunksitzung startet die KG Boy in die heiße Phase des Karnevals. Am Donnerstag, Weiberfastnacht, ist die KG-Boy beim Prinzenwiegen vor der Stadtsparkasse ab 13 Uhr dabei. Anschließend geht es zur Kirmeseröffnung, ebenfalls in der Innenstadt. Am Samstag ist das Tresorknacken auf der Kirchhellener Straße angesagt. Und natürlich nimmt der Verein am Rosenmontagszug mit anschließendem Empfang im Rathaus teil.

