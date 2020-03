Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz verstößt. Dies wird kontrovers diskutiert. Dr. Christian Zimmer, Ärztlicher Leiter des Palliativteams am Marienhospital, sieht zwei Aspekte.

Er sagt: „Ich begrüße das Urteil für die ärztlichen Kollegen, die dadurch in seltenen Ausnahmesituationen endlich Rechtssicherheit haben, auch Patienten straffrei beraten zu dürfen, was vor dem Urteil nicht eindeutig war. Ich denke aber auch, dass die Gesellschaft und die Politik wachsam bleiben müssen, damit es nicht zu einem Wildwuchs an ,Sterbehilfevereinen’ kommt, die den Patienten falsche Hoffnungen und Versprechen machen – in erster Linie bleibt für die allermeisten Patienten eine qualitativ gute und auch vom Staat geförderte Palliativmedizin wichtig!“

Ziel ist eine Verbesserung der Lebensqualität

Gruppenbild des Palliativteams am Marienhospital Bottrop. Foto: MHB

Am Marienhospital (MHB) engagiert sich seit nunmehr zehn Jahren ein Palliativteam dafür, unheilbar erkrankten Patienten Schmerzen und Ängste zu nehmen, Symptome wie Luftnot und Übelkeit zu lindern, ihre Lebensqualität zu verbessern. Dazu arbeiten heute an die 20 Fachkräfte aus verschiedenen Disziplinen zusammen.

Die Idee für das Team wurde ursprünglich entwickelt, um die Versorgung von Patientinnen mit fortgeschrittenen gynäkologischen Tumorerkrankungen zu verbessern. „Für Bottrop war das vor zehn Jahren noch etwas Neues“, sagt Zimmer, der mit Gynäkologie-Chefarzt Dr. Hans-Christian Kolberg und Anästhesie-Chefarzt Dr. Michael Nosch zu den Initiatoren zählt. So sei etwa das ambulante Palliativnetz (heute der Palliativmedizinische Konsiliardienst) erst 2013 gegründet worden.

Für alle Patienten mit unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen

Heute behandelt das MHB-Palliativteam Tumorpatienten aller Fachabteilungen sowie Patienten aus der Kardiologie mit nicht mehr verbesserbarer Herzschwäche oder auch Menschen mit schweren Lungen- sowie neurologischen Erkrankungen. „Wir nehmen überwiegend Patienten auf, die noch nicht am Ende ihrer Erkrankung angekommen sind“, erklärt Zimmer. Ziel sei eine Verbesserung der Lebensqualität, so dass die palliativmedizinisch betreuten Patienten in einem gebesserten Zustand möglichst wieder heim können. „95 Prozent unserer Patienten entlassen wir wieder“, sagt der Leitende Oberarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Gleichzeitig stellt er klar: „Wir wollen nicht eine Lebensverlängerung um jeden Preis.“ Pro Jahr betreut das Team inzwischen 110 bis 120 Patienten.

Ein Fallbeispiel: Eine Tumorpatientin mit Metastasen

Dr. Christian Zimmer, Ärztlicher Leiter des Palliativteams am Marienhospital Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

An einem Fallbeispiel zeigt Zimmer die palliativmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten auf. Ausgegangen wird von einer Brustkrebs-Patientin mit Knochenmetastasen. Sie hat massive Schmerzen, ist schlapp, müde, immobil. „Erstmal geht es darum, die Schmerzen zu lindern.“ Eine speziell ausgebildete Krankengymnastin hilft, die Patientin zu mobilisieren und wieder ans Laufen zu bringen. Fachpflegekräfte können nicht nur etwaige Wunden vom Wundliegen behandeln, sondern etwa mit Aromatherapie beruhigen. „Sie arbeiten auch mit alternativen Methoden, um ein Wohlbefinden zu erreichen.“ Eine Psychoonkologin nimmt sich der Ängste der Patientin an. Sollte die Frau es wünschen, wird auch ein Seelsorger sie besuchen oder eine Kunsttherapeutin. „Ängste kann man gut auch künstlerisch bearbeiten.“

Ambulante Hilfe wird im Krankenhaus schon eingeleitet

Um den Übergang nach Hause, in eine Pflegeeinrichtung oder möglicherweise auch ins Hospiz vorzubereiten, werden die Experten vom Case Management aktiv. Da kann es um das Besorgen noch nötiger Hilfsmittel gehen, aber etwa auch um die Einbindung des Palliativmedizinischen Konsiliardienstes, durch den die Patientin ambulant weiter betreut werden kann.

Ganz grundsätzlich ist Dr. Christian Zimmer und seinem Team dies ganz wichtig: Dass unheilbar Erkrankte nicht mit dem Gefühl alleine gelassen werden, man könne nichts mehr für sie tun. „Man kann noch etwas tun – man kann sie zwar nicht heilen, aber für sie da sein!“

Hausarzt schreibt Patienten beim Palliativmedizinischen Konsiliardienst ein

Der Weg der Patienten mit einer fortgeschrittenen unheilbaren Erkrankung zum ambulanten Palliativmedizinischen Konsiliardienst (PKD) mit seinen sieben speziell ausgebildeten Medizinern und vier Koordinatoren führt immer – ob nach Krankenhausaufenthalt oder nicht – über den Hausarzt. „Nur der Hausarzt kann die Patienten bei uns einschreiben“, erläutert PKD-Koordinator Maurice Gorski.

Die vertrauten Ärzte sind auch diejenigen, die die Patienten dann zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung weiterbehandeln. Die Palliativmediziner – zum Großteil sind das niedergelassene Ärzte – bringen in der Zusammenarbeit mit ihnen ihre Kenntnisse ein und sichern den Notdienst. Die Begleitung der Patienten beginnt immer mit einem Hausbesuch durch einen Koordinator, der vor Ort die Wünsche und den Hilfebedarf feststellt.

Mit im Boot bei der Betreuung Schwerstkranker und Sterbender – samt ihren Angehörigen – ist in Bottrop auch noch die Ambulante Hospizgruppe. Alle Beteiligten haben ein Ziel: dass die Menschen mit größtmöglicher Lebensqualität ihren Lebensabend dort beschließen können, wo sie sich wohl und zu Hause fühlen.

Nähere Informationen zum Palliativmedizinischen Konsiliardienst gibt es online auf pkd.ruhr .