Das Thema Barrierefreiheit treibt einen Leser um. Er sei 55 Jahre alt, leide an Multipler Sklerose, habe einen Schlaganfall hinter sich, sei gehbehindert und leide an Schwindel. Aktuell nimmt er an einer Maßnahme des Jobcenters teil, die bei der Wiedereingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt helfen soll. Allein: Zu den Seminarräumen des Bildungszentrums an der Kardinal-Hengsbach-Straße führen ausschließlich Treppen, kein Fahrstuhl.

Offener Treppenaufgang samt Schwingungen

„Ich fahre nicht im Rollstuhl“, stellt der Leser klar, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Dennoch stellten die offenen Treppenaufgänge – zwei kann man benutzen – eine Herausforderung für ihn da. Gerade derjenige Aufgang, der näher zum Ziel läge, könne „selbst nicht behinderten Menschen zu Seekrankheit verhelfen. Starke horizontale Schwingungen machen die Benutzung nicht nur für Gehbehinderte zum gefährlichen Aufstieg“, so seine Einschätzung. Zudem kritisiert er, dass im Seminarraum selber Stuhllehnen abgebrochen seien und es sehr eng zwischen den Tischen sei.

Laut Jobcenter-Geschäftsführer Thorsten Bräuninger sind die Verantwortlichen auch nicht glücklich damit, dass die Barrierefreiheit bei diesem Angebot nicht vollständig gegeben sei. Die Maßnahme sei speziell für Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent von einem Anbieter eingekauft worden. Und zwar gezielt für eine Gruppe von Menschen, mit denen die Jobcenter-Berater in Kontakt stehen.

Maßnahme bringt erste Erfolge

„Wir haben eine Gruppe von zwölf Teilnehmern zusammengestellt, die aber alle aufgrund ihrer individuellen Situation diese Räumlichkeiten trotz Treppe auch erreichen“, betont Bräuninger. Und: „Uns war wichtig, dass diese Gruppe gut inhaltlich weitergebracht wird – und das ist der Fall.“ Das Feedback der Teilnehmer sei gut und es gebe erste Erfolge mit Arbeitsaufnahmen und einer anstehenden Ausbildungsaufnahme.

Klar ist für Bräuninger aber auch: „Wir werden zukünftig noch mehr darauf achten, dass beides zu hundert Prozent gegeben ist.“ Also inhaltliche Stärke und Barrierefreiheit. Bei den Stühlen sei auch schon nachgebessert worden.

Dem Leser habe man im Übrigen das Angebot gemacht, die Maßnahme nicht weiterzuführen und eine Alternative für ihn zu suchen. Er sei aber weiter dabei geblieben, so Bräuninger.