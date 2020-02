Bottrop Zur Person

Ulrich Witte hat nach seiner Weihe seine erste Kaplanstelle in St. Christophorus in Emmerich angetreten. 2010 wechselte nach Garrel, im niedersächsischen Teil des Bistum. Nach Stationen in Hamm als Militärseelsorger und in Laer übernahm er im September des vergangen Jahres die Stelle als Pfarrer an St. Johannes in Kirchhellen.

Caroline Johnen stammt aus dem Sauerland. Nach einem Soziologiestudium und einer Zeit als Mitarbeiterin an der FH Münster entschied sie sich zur Ausbildung als Pastoralreferentin. Die absolvierte sie in der Pfarrei St. Josef in Bocholt.