Der in die Jahre gekommene Welheimer Park soll nun endlich grundlegend erneuert werden. In einer Sondersitzung noch in diesem Monat wird die Bezirksvertretung Süd grünes Licht für dieses Projekt geben. In der Sitzung am Donnerstag wurden die Pläne für den Park bereits vorgestellt.

Demnach soll der Park am Ende aus drei Bausteinen oder Themenkomplexen gestaltet werden, die alle unterschiedlich mit Leben gefüllt werden. So geht es in einem Teil um „Wege des (Regen)Wassers“). Ferner gibt es die Bereiche „Lernen im Grünen“ und „Bewegung in der Natur“.

Planer sind begeistert von der Größe und dem Potenzial des Welheimer Parks

Geplant ist unter anderem, den Teich, der inzwischen fast zugewuchert ist, wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem wird der Park auch genutzt, um die versiegelten Flächen der benachbarten Schulen zu entwässern. Diese Entwässerung soll neu angelegt werden. Es entsteht ein Graben, der dann – ja nach Witterung – mit Wasser gefüllt ist oder trocken fällt.

Landschaftsarchitekt Gordon Brandefels, der den neuen Park gestaltet hat, zeigte sich begeistert vom Potenzial und der Größe der Fläche in Welheim. Diese Großzügigkeit gelte es nun herauszustellen. Dafür sei es nötig, die vielen Sträucher und Hecken, die dort wucherten, zu beschneiden. Das erhöhe zudem auch das Sicherheitsgefühl.

Spielplatz findet einen neuen Platz in der Mitte des Parks

Auch die Wegeführung soll verändert werden. So plant der Architekt mit mehreren Rundwegevarianten. Gleichzeitig soll der Spielplatz seinen Platz mittig im Park finden und nicht länger abgelegen in dem kleinen Parkstück jenseits der Welheimer Straße. Dort haben die Planer stattdessen eine Obstwiese vorgesehen. Die ist Teil des Bausteins „Lernen im Grünen“. Zu dem gehören auch ein Altbaumbestand, eine Wiese und eine Hecke – als Bereiche, wo Beobachtungen gemacht werden können, wo auf andere Art gelernt werden kann. Auch das Urban Gardening soll nach dem Willen der Planer einen Platz im neuen Welheimer Park finden.

Bei den Bezirksvertretern kam die Planung gut an. Jörg Widdermann, Sprecher der CDU-Fraktion im Bezirk, verwies in dem Zusammenhang auf den Stadtteilcheck der WAZ-Lokalredaktion. Bei dem hätten die Stadtteile im Süden und insbesondere Welheim ja schlecht abgeschnitten. „Wenn wir hier also nun ein solches Projekt haben, was Welheim und den Süden voranbringt, dann sollten wir dafür kämpfen, dass es auch umgesetzt wird.“ Gleiches gelte im Übrigen auch für die Erneuerung des Volksparks Batenbrock.

Zwei zusätzliche Gärtner werden für die Instandhaltung benötigt

Der Umbau des Parks wird zum größten Teil aus Fördermitteln finanziert. Skeptisch zeigten sich die Bezirksvertreter jedoch bei den Folgekosten. Wie es dann da aussehe, so die Frage. Seitens der Verwaltung kam dazu die Aussage, dass der Park 25 Jahre lang nicht verändert werden darf, weil er mit Fördermitteln umgebaut wird. Das bedeute aber auch, dass zwei zusätzliche Gärtnerstellen für die Pflege nötig wären, darüber werde aber verwaltungsintern schon gesprochen.

Außerdem befürchten die Bezirksvertreter, dass – wie bisher wohl auch – Wildgriller den Park für sich nutzen. Inwieweit es sinnvoll sein könnte, direkt einen Grillplatz einzurichten, darüber will Bezirksbürgermeister Helmut Kucharski beim Beschluss über den Ausbau noch einmal diskutieren. Andernfalls müsse nach Möglichkeiten gesucht werden, wie das Wildgrillen zu verhindern sei. Stefan Pietz, der Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), sah bei dieser Bemerkung nicht glücklich aus. Schließlich ist anzunehmen, dass auch das wieder auf den KOD zurückfallen wird – zusätzlich zu vielen anderen Aufgaben.